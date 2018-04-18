Чайка заподозрил британские спецслужбы в причастности к гибели Березовского

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Чайка считает, что Березовский «действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними»
Lefteris Pitarakis / AP
Власти Великобритании не могли допустить возвращения Бориса Березовского в Россию, заявил генпрокурор России Юрий Чайка в Совете Федерации. Его слова приводит РИА Новости.
Чайка заявил, что Березовский «действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними». За это он «поплатился жизнью», когда решил вернуться в Россию, уверен генпрокурор. «Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России», — пояснил он.
Проживавший в Великобритании Литвиненко скончался в ноябре 2006 г. вскоре после получения гражданства этой страны. Экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210.
Борис Березовский в 2001 г. в России был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. Позже его признали виновным в хищениях у «Аэрофлота» и «Автоваза». В начале 2000 г. он уехал в Великобританию. Лондон отказался экстрадировать Березовского в Россию.
В 2013 г. Березовского нашли мертвым. В 2014 г. британский суд констатировал невозможность достоверно установить обстоятельства его смерти.
Генпрокуратура России 9 апреля опубликовала документы по делу Березовского. Согласно материалам российского надзорного ведоства, политическое убежище в Великобритании бизнесмен получил после «ложного доноса» о подготовке на него покушения российскими спецслужбами.
Россияне в Лондоне
Chris Ratcliffe / Bloomberg
Лондонский Сити активно сотрудничает с российским бизнесом. Инвестбанки помогают компаниям привлечь капитал за счет размещения акций и облигаций, получения кредитов, управляющие благосостянием готовы позаботиться о миллионах российских олигархов.
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REX / Julian Makey
Михаил Прохоров и мэр Лондона Борис Джонсон, который уверен: огромные деньги, которые российские олигархи тратят в британской столице, идут на пользу экономике города и кормят тысячи людей - от работниц спа-салонов и водителей до юристов и продавцов предметов роскоши.
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REX / View Pictures
Квартиры в жилом комплексе Hude Park One - одни из наиболее популярных среди российских покупателей, которые, в среднем, тратят на покупку дома или квартиры в Лондоне 4,5 млн фунтов, поддерживая тем самым городской рынок дорогой недвижимости.
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Simon Dawson / Bloomberg
Тяжбы в лондонском суде стали привычным делом для российских бизнесменов и компаний, которые оформляют договоры по английскому праву. Самым громким стал процесс между Борисом Березовским (на фото) и Романом Абрамовичем: первый требовал с бывшего партнера и протеже $5 млрд за долю в «Сибнефти» и $564 млн - за долю в «Русале». Таковы, по утверждению Березовского, были его потери от невыгодных сделок, навязанных Абрамовичем с ведома президента Владимира Путина после того, как Березовский в 2000 г. попал в опалу и покинул Россию. Суд Березовский проиграл.
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REX / Back Page Images
Роман Абрамович - владелец футбольного клуба Chelsea, потратил на него сотни миллионов фунтов. Абрамович заплатил своему адвокату Джонатану Сампшну, защищавшего его от претензий Бориса Березовского, 10 млн фунтов только за подготовку дела к слушанию. По итогам процесса Березовскому был выставлен счет на оплату судебных издержек, включая 8 млн фунтов для Сампшна.
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REX / Londonstills.com
На Eaton Square расположен дом площадью 1250 кв. м, принадлежащий совладельцу "Альфа-групп" Герману Хану. Также сообщалось, что он инвестировал более 75 млн фунтов ($124 млн) в недвижимость в районе Belgravia.
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GLYN KIRK / AFP
Самый богатый россиянин Алишер Усманов (размер его состояния, по оценке Forbes, - $18,6 млрд) является акционером футбольного клуба Arsenal. На Лондонской фондовой бирже обращаются глобальные депозитарные расписки Mail.ru, в которой ему принадлежит 17,9% (размещение произошло в 2010 г.), и «Мегафона», где он владеет 50% плюс 100 акций акций (размещение прошло в 2012 г.)
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REX / Invicta Kent Media
Алишер Усманов владеет поместьем XVI в. в Суррее, а также особняком периода Регентства (1810-е гг.) стоимостью почти $80 млн в Лондоне. Этот особняк расположен в районе Hampstead Heath (на фото).
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Jason Alden / Bloomberg
На основной площадке Лондонской фондовой биржи торгуются акции или расписки 53 российских компаний, совокупная рыночная капитализация которых составляет около $500 млрд, на площадке для новых и небольших компаний AIM - 15 компаний общей стоимостью чуть более $1,6 млрд. За последнее десятилетие 113 компаний из России и стран СНГ привлекли на лондонском рынке $83 млрд в результате первичного и вторичного размещений акций.