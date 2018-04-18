Чайка заподозрил британские спецслужбы в причастности к гибели Березовского

Лондон не мог допустить отъезда «носителя секретов» об отравлении Литвиненко в Россию, считает генпрокурор

Чайка считает, что Березовский «действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними» Lefteris Pitarakis / AP

Власти Великобритании не могли допустить возвращения Бориса Березовского в Россию, заявил генпрокурор России Юрий Чайка в Совете Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

Чайка заявил, что Березовский «действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними». За это он «поплатился жизнью», когда решил вернуться в Россию, уверен генпрокурор. «Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении (экс-офицера ФСБ Александра) Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России», — пояснил он.

Проживавший в Великобритании Литвиненко скончался в ноябре 2006 г. вскоре после получения гражданства этой страны. Экспертиза выявила в его организме значительное количество радиоактивного полония-210.

Борис Березовский в 2001 г. в России был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. Позже его признали виновным в хищениях у «Аэрофлота» и «Автоваза». В начале 2000 г. он уехал в Великобританию. Лондон отказался экстрадировать Березовского в Россию.

В 2013 г. Березовского нашли мертвым. В 2014 г. британский суд констатировал невозможность достоверно установить обстоятельства его смерти.

Генпрокуратура России 9 апреля опубликовала документы по делу Березовского. Согласно материалам российского надзорного ведоства, политическое убежище в Великобритании бизнесмен получил после «ложного доноса» о подготовке на него покушения российскими спецслужбами.

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