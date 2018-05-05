Полиция отпустила Навального под обязательство явиться в суд 11 мая

Политика задержали накануне на Пушкинской площади на акции «Он нам не царь»

Евгений Разумный/Ведомости

Политика Алексея Навального отпустили из ОВД Красносельское до суда, сообщила «Ведомостям» юрист Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова. Суд по административным делам Навального состоится 11 мая. Ему вменяют ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий) и ст.19.3 (неповиновение сотруднику полиции) КоАП, сообщила Полякова.

Навальный был задержан в субботу на Пушкинской площади, где проходила организованная им протестная акция. Мероприятие не было согласовано с властями столицы.

Ранее глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин сообщил, что Навального доставили в отделение полиции по Красносельскому району. На него составили административный протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, написал Яшин в Twitter. «Составлен протокол по ст. 19.3 (Кодекса об административных правонарушениях. - Ред.)», - уточнил Яшин.

В пресс-службе МВД ранее сообщили РИА «Новости» о том, что Навальный задержан за организацию несогласованного митинга.

В российских городах 5 мая прошли организованные Навальным протестные акции под лозунгом «Он нам не царь». Акции протеста приурочены к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Для Навального сегодняшняя акция протеста стала пятой за прошедший год. Самыми успешными были первые две акции – 26 марта и 12 июня 2017 г. Они проходили в Москве на Тверской улице. Как и сейчас, тогда акции также не были согласованы с местными властями.

Как в регионах проходили акции протеста «Он нам не царь»