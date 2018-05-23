Выборы губернатора Подмосковья организует его бывшая заместительница

За Хаймурзину проголосовали 13 из 14 присутствующих на заседании членов комиссии Андрей Жабин / Фотобанк Московской области

Центризбирком рекомендовал Мособлдуме назначить членом избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса Эльмиру Хаймурзину. До сих пор она занимала должность заместителя председателя областного правительства.

Вакансия образовалась 21 мая, когда в отставку подала действующий председатель комиссии Ирина Коновалова. И предполагается, что Хаймурзина займет эту должность. Как дала понять на заседании Центризбиркома в среду председатель Элла Памфилова, Коноваловой не удалось справиться с ситуацией.

«Московская область – очень проблемный регион, иногда одного желания не хватает, «ребенок сложный», – сказала Памфилова и сообщила, что сама предложила кандидатуру Хаймурзиной, с которой кураторы Московской области в ЦИК уже наладили эффективное взаимодействие. «Практически с ее помощью мы многие проблемы решали», – сказала она.

Председатель ЦИК напомнила, что первые проблемы, с которыми столкнулся действующий состав ЦИК, обнаружились именно в Московской области. «Мы знаем, какие руководители в ряде районов – монстры! Справиться с ними сложно», – описала ситуацию Памфилова.

В июне 2016 г. в отставку подал возглавлявший тогда Мособлизбирком Ирек Вильданов – ЦИК выразил ему недоверие. В феврале нынешнего года ЦИК отменил школьный референдум в Московской области и предупредил Коновалову о возможном выражении ей недоверия. «Я благодарна Ирине Анатольевне за то, что она смогла принять объективное решение», – сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду и выразила надежду, что еще не менее двух председателей региональных избиркомов поступят таким же образом.

За Хаймурзину проголосовали 13 из 14 присутствующих на заседании членов комиссии. Член ЦИК от ЛДПР Сергей Сироткин воздержался. По его мнению, назначение в региональный избирком зампреда правительства этого региона за пять месяцев (выборы губернатора – в сентябре. – «Ведомости») до сложнейшей избирательной кампании ставит под вопрос чистоту предстоящих выборов.

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