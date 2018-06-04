Центризбирком подсчитал расходы на президентские выборы

Почти 3,5 млрд рублей вернут в бюджет

Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком утвердил отчет о бюджетных расходах на президентские выборы. Именно с этого момента избирательная кампания официально считается завершенной. В общей сложности в бюджете на президентские выборы было заложено 17,698 млрд руб., напомнил зампред Центризбиркома Николай Булаев. Из них было потрачено 14,259 млрд руб.

Оставшиеся средства Центризбирком вернет в бюджет. В основном (3,113 млрд руб.) это деньги, резервировавшиеся на случай, если потребуется второй тур голосования. Еще 325 млн руб. избиркомы смогли сэкономить.

«Мы считаем, это очень приличные деньги, которые удалось сэкономить», – говорит Булаев. По его словам, какая-то часть этих средств может быть направлена на развитие избирательных систем, как это произошло после парламентских выборов (тогда сэкономленные деньги пошли на изготовление КОИБов – комплексов обработки избирательных бюллетеней), но эта задача непростая и потребует дополнительных согласований с Минфином.

Основная статья расходов на состоявшихся выборах – это обеспечение деятельности участковых комиссий. На это потратили 14,052 млрд руб. Центризбирком израсходовал 84,9 млн руб., и еще 361 млн составили централизованные расходы – для региональных избиркомов закупали марки, специальные заявления и агитационные материалы.

На информирование избирателей ЦИК потратил 695 млн руб., из них в 419 млн обошлась наружная реклама, в 255,7 млн – печатные материалы. Аудио- и видеоматериалы оказались самыми дешевыми – на них потратили 21,1 млн руб.

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