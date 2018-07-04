ФСБ нашла способ отделить обывателей от шпионов

ФСБ узаконила GPS-трекеры Martin Schutt / DPA / ТАСС

ФСБ предложила считать незаконными любые устройства и программное обеспечение независимо от их внешнего вида, «которым намеренно приданы качества и свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней (без ведома ее обладателя)». Такое определение позволяет отделить спецсредства для негласной слежки от технических средств, рассчитанных лишь на бытовое использование, сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному ФСБ во вторник на портале проектов нормативных актов.

Этим определением ФСБ предлагает дополнить ст. 138.1 Уголовного кодекса (УК). Для законного использования таких спецсредств требуется лицензия ФСБ. До сих пор значение термина «специальные технические средства» в законодательстве не раскрыто, отмечено в записке. О разработке соответствующей поправки в УК ФСБ объявила в июне, через полгода после ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2017 г. На пресс-конференции корреспондент телеканала RT рассказал президенту историю курганского фермера Евгения Васильева, против которого возбудили уголовное дело за покупку GPS-трекера для контроля за теленком. Путина история удивила, он признался, что «даже не знал, что есть такая статья».

В 2011 г. Конституционный суд (КС) рассматривал жалобы целой группы граждан, осужденных за оборот таких гаджетов. КС тогда определил, что специальными техническими средствами нужно считать только те, что специально приспособлены для тайного получения информации, тайна которой гарантирована Конституцией. Разработанное ФСБ определение спецсредств соответствует тому, что дал КС, отмечено в пояснительной записке.

Предложенное ФСБ определение поможет отделить условных фермеров, приобретающих устройства для наблюдения за домашними животными, от лиц, которые приобретают такие спецсредства фактически для ведения оперативно-розыскных мероприятий, что незаконно, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный. «Ключевое слово в этом определении – «намерение», – поясняет депутат. – Это субъективная сторона правонарушения. Любое преступление имеет четыре признака, один из них – умысел, намерение: человек целенаправленно приобретает оборудование для скрытых съемок. Думаю, что фермеров, которые занимаются другими вопросами, это определение обезопасит». Сложностей с определением намерений покупателей «шпионских гаджетов» не возникнет, убежден Выборный. Впрочем, и «эксцессы исполнителей», когда покупателей «шпионских гаджетов» задерживали в момент их получения, не дожидаясь применения устройств, также возможны, допускает Выборный: «С точки зрения применения принятых норм всегда будут какие-то недочеты, которые будут подталкивать законодателей к разработке более совершенных норм».

Не ясен и вопрос, как быть с упомянутым в поправке программным обеспечением для скрытой слежки – например, подходят ли под определение таких программ средства родительского контроля и не потребуется ли для них в таком случае специальная сертификация, указывает частный детектив Сергей Дрыкин.