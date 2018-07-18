Гудков подал в суд из-за отказа зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы

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Максим Стулов / Ведомости
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков требует через суд, чтобы его зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы. Отказ в регистрации он считает незаконным, следует из его иска, копию которого «Ведомостям» предоставил пресс-секретарь Гудкова.
По федеральному законодательству для участия в выборах высшего должностного лица региона кандидат должен получить поддержку от 5 до 10% муниципальных депутатов не менее чем в трех четвертях муниципальных районов. Согласно Избирательному кодексу Москвы кандидатам нужно собрать 6% подписей от общего числа московских муниципальных депутатов. Депутат может поддержать только одного кандидата. При этом кандидат должен получить подписи депутатов в не менее чем в трех четвертях районов – в Москве это 110 подписей муниципальных депутатов в 110 районах. Гудков собрал подписи депутатов в 63 районах.
Нормы Избирательного кодекса Москвы должны применяться с учетом толкования Конституционного суда, которое он дал в своем постановлении в 2012 г., настаивает в иске Гудков. КС указал, что законодатель региона должен определять число лиц, необходимое для поддержки кандидата на пост губернатора «с учетом конкретных условий развития партийно-политических отношений в данном субъекте». Установленные законом требования не должны использоваться для создания необоснованных преимуществ кандидатам и для произвольного исключения из избирательного процесса кандидатов-оппозиционеров. Иное нарушало бы принципы демократии, политического многообразия и многопартийности, говорится в иске. Выборы же должны проходить на альтернативной основе и в условиях реальной политической конкуренции, только при соблюдении этих условий даже преимущество в выборных органах местного самоуправления одной партии не обесценивает выборы, написано в иске.
По мнению заявителя, решение Мосгоризбиркома не учитывает условий развития партийно-политических отношений в Москве, создает искусственные препятствия выдвижению кандидатов и предполагает произвольное исключение из избирательного процесса оппозиционных кандидатов. В иске говорится, что на муниципальных выборах в Москве в 2017 г. из 1502 мандатов партия «Единая Россия» получила 1153 мандата, «Яблоко» — 176, КПРФ — 44, «Справедливая Россия» — 10, Партия роста — 5, ЛДПР — 4, «Парнас» — 2 мандата. Самовыдвиженцы получили 108 мандатов. При этом кандидаты от сформированной Гудковым коалиции «Объединенные демократы» получили в общей сложности 266 мандатов и стали второй по величине политической силой в Москве (большинство из них официально были кандидатами от «Яблока». - «Ведомости»). При таких условиях выдвижение на пост мэра Москвы невозможно без предоставления подписей депутатами «Единой России» кандидатам в мэры. Однако «кандидат, представляющий вторую по величине политическую силу» в столице, не получил подписи от представителей «Единой России», говорится в иске. Таким образом, в городе создаются условия для произвольного исключения оппозиционных кандидатов из избирательного процесса, считает заявитель.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатами зарегистрированы действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), предприниматель Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»). Всем кандидатам от парламентской оппозиции свои подписи предоставили муниципальные депутаты «Единой России». Иск в суд на отказ в регистрации также подал депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155» Михаил Балакин. Три человека, отдавшие за него подписи, их отозвали – в итоге, поскольку он сдал 112 подписей муниципальных депутатов, ему не хватило подписи одного человека.
Что изменилось в Москве, с тех пор как к власти пришел Сергей Собянин
А. Гордеев / Ведомости
Начало правления Собянина запомнилось масштабными строительными работами по укладке плитки вместо асфальта. Но наскоро проведенные торги и развороченные тротуары тогда не принесли должного результата, и рейтинг мэра не повысился. Спустя четыре года развороченные тротуары вернулись в виде госпрограммы «Моя улица». На ее реализацию в 2015–2018 гг. власти собираются потратить более 126,7 млрд руб. В этом году – ко Дню города – планировалось реконструировать более 40 столичных улиц, переулков и проспектов. Предполагалось убрать все электрические кабели в подземные коллекторы, расширить тротуары, создать велодорожки, заменить бетонные бордюры на гранитные и т. д. Несмотря на то что по конкурсной документации работы на некоторых улицах должны были закончить, они ведутся по сей день
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Сергей Карпов / ТАСС
Выделенные полосы появились в Москве в 2012 г., а к 2015 г. их протяженность достигла 219,1 км. Каждый день этими полосами пользуются до 1,5 млн пассажиров, сказал Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Москва 24". «В 2014 г. загруженность дорог снизилась на 25%, а Москва вышла из тройки самых «пробочных» городов мира», – сообщили в департаменте транспорта. По данным правительства Москвы, средняя скорость движения в столице за пять лет увеличилась на 12%. В среднем по Москве передвигается примерно 3,4 млн автомобилей в день
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А. Гордеев / Ведомости
Платная парковка была запущена в Москве в конце 2012 г., сейчас она действует внутри Третьего транспортного кольца, а также на некоторых участках 120 улиц между ТТК и МКАД. По данным «Интерфакса», в 2013 г. город заработал на парковках 300 млн руб., в 2014 г. – около 1,2 млрд. С момента введения платной парковки в 2012 г. в бюджет города поступило более 4 млрд руб., которые пошли на благоустройство улиц и дворов, а также на капремонт жилья в зоне платной парковки, передал «Интерфакс» со ссылкой на мэра столицы. Проект бюджета Москвы предполагал, что доходы в 2015 г. вырастут до 5 млрд руб. и до 6 млрд руб. ежегодно в 2016–2017 гг. Транспортная политика Москвы ведет к росту социальной напряженности, считают в Госдуме. В середине октября депутат Вячеслав Лысаков (ЕР) попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет дать правовую оценку деятельности вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и, возможно, привлечь его к ответственности за превышение полномочий и самоуправство
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А. Гордеев / Ведомости
С 1 июля 2013 г. новые лицензии для такси в Москве начали выдавать только для машин желтого цвета. С 1 сентября легальным такси с желтыми номерами разрешили выезжать на выделенные полосы. Легальные такси также могут пользоваться бесплатными специализированными стоянками, в том числе на вокзалах, и получать государственные субсидии на обновление автопарка. На конец сентября в городе насчитывается 56 000 легальных такси. Общее число всех заказов такси в Москве за сутки, по данным общественного движения «Форум такси», составляет от 120 000 до 250 000
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А. Махонин / Ведомости
В 2012 г. территория Москвы увеличилась в 2,5 раза за счет присоединения 148 000 га земли на юго-западе Подмосковья, вплоть до границы с Калужской областью. Сейчас более 60% сданной в эксплуатацию в столице недвижимости приходится на территории бывших промзон и новую Москву, говорится в сообщении Мосстройкомплекса, опубликованном на сайте ведомства. С начала 2015 г. в новой Москве построено более 1,3 млн кв. м недвижимости. В ближайшие 20 лет для развития территории новой Москвы может быть привлечено 7 трлн руб. инвестиций, заявлял мэр год назад. Планируется, что две трети вложат частные инвесторы, а еще треть - естественные монополии и инфраструктурные компании
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А. Гордеев / Ведомости
«Когда я начинал работать в мэрии, у нас было 14 парков, сейчас – 100», - рассказывал в интервью «Ведомостям» бывший руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков. За лето этого года московские парки посетили 17,6 млн человек, в прошлом году в парках отдыхало почти на 2 млн посетителей меньше, а в 2010 г. и вовсе 5 млн человек, отчиталось правительство Москвы. С октября 2011 г. деятельность городских парков курирует «Объединенная дирекция «Мосгорпарк», с тех пор большинство парков было благоустроено, у них появилась общая концепция развития. На фото: парк Горького
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Е. Разумный / Ведомости
По данным на октябрь 2015 г., в Москве обустроено 216 км велодорожек. До мировых масштабов городу пока далеко – в самом известном велосипедном городе мира Амстердаме протяженность велодорожек почти в 3 раза больше – 500 км. Большая часть столичных велодорожек находится в природных и парковых зонах столицы - более 120 км. Поток велосипедистов на новой полосе на Бульварном кольце составит около 10 000 в день, рассчитывают в департаменте транспорта Москвы. В городе расположено примерно 300 станций городского велопроката, парк насчитывает 2600 велосипедов. Еще в 2014 г. их было на тысячу меньше
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Д. Абрамов / Ведомости
С 2010 г. ввод недвижимости увеличился в 1,5 раза, а инвестиции в основной капитал – в 2 раза, сообщал на коллегии стройкомплекса Москвы мэр Сергей Собянин. «Ведомости» проанализировали данные по вводу недвижимости в Москве с 2006 по 2014 г.: если сравнивать ввод за четыре "собянинских" года и четыре "лужковских" (2006-2009 гг.), то в "собянинские" годы он стал несколько меньше. Самый большой спад при мэре Собянине наблюдается в жилищном строительстве: жилья строится в среднем на 25% меньше. Без учета присоединенных территорий падение было бы еще заметнее. Сегодня на новую Москву приходится примерно половина введенного жилья, скажем, в прошлом году там было построено более 1,6 млн кв. м. Более чем вдвое меньше введено школ и детских садов. Если в 2006–2009 гг. в городе появилась 91 школа, то в 2011–2014 гг. – только 38; детских садов – 313 тогда против 156 сейчас
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Д. Гришкин / Ведомости
Борьба с незаконными киосками и ларьками была одной из первых инициатив Сергея Собянина на посту мэра Москвы. До реформы мелкорозничной торговли в городе было около 22 000 нестационарных торговых объектов, а после разработки единой схемы размещения их количество сократилось до 8552 круглогодичных и 1842 сезонных объектов. Другая часть реформы Собянина - переход на типовые проекты торговых киосков и павильонов. Сейчас предполагается, что в столице останутся лишь типовые киоски «Печать», «Театральные билеты» и «Мороженое», небольшое количество павильонов, предлагающих бытовые услуги, с хлебом и цветами, остальное пойдет под снос
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М. Стулов / Ведомости
В последнее время столица отличилась проведением множества фестивалей и праздников. Популярностью у горожан пользовались фестивали еды (на фото «Фестиваль варенья»), а самым популярным оказался фестиваль «Путешествие в Рождество», его посетили почти 8,5 млн человек. В Центральном округе работает более 2500 ресторанов, их суммарная выручка – около 0,5 млрд руб. в день. В дни проведения городских праздников и фестивалей эта цифра удваивается – растут и количество посетителей, и средний чек, констатирует департамент торговли и услуг Москвы
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Е. Разумный / Ведомости
За последние два года департамент СМИ и рекламы Москвы провел два аукциона на размещение рекламных щитов, разыграв 8806 мест. Победители обязались выплатить в бюджет города за 10 лет более 100 млрд руб. – в 6 раз больше, чем Москва получила за последние 10 лет. Но, взявшись монтировать рекламные конструкции по утвержденной схеме, операторы обнаружили, что это не везде возможно: в одних местах идут ремонтные работы, в других – стройки. С подобными случаями департамент обещал разобраться еще при прежнем руководителе Владимире Черникове. В мае правительство Москвы создало межведомственную комиссию, которая только в августе рассмотрела более 50 обращений операторов, не сумевших согласовать установку щитов из-за «сложного расположения инженерных коммуникаций». Московские операторы наружной рекламы попросили городской департамент СМИ и рекламы снизить платежи за следующий год
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Е. Разумный / Ведомости
В Москве появилось множество электронных сервисов - например, на портале госуслуг pgu.mos.ru зарегистрировано 7,5 млн личных кабинетов физлиц. Чаще всего этим порталом пользуются для сообщения показателей счетчиков воды и света, записи к врачу, записи детей в кружки или детский сад. На сайте электронных референдумов «Активный гражданин» зарегистрировано 1,2 млн участников. Всего на сайте прошло голосование по 260 проектам. Пользователям предлагается выбрать на сайте от дизайна лавочек и фонарей - как это было в проекте «Моя улица» - до новых маршрутов транспорта