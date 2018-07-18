Гудков подал в суд из-за отказа зарегистрировать его кандидатом в мэры Москвы

Максим Стулов / Ведомости

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков требует через суд, чтобы его зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы. Отказ в регистрации он считает незаконным, следует из его иска, копию которого «Ведомостям» предоставил пресс-секретарь Гудкова.

По федеральному законодательству для участия в выборах высшего должностного лица региона кандидат должен получить поддержку от 5 до 10% муниципальных депутатов не менее чем в трех четвертях муниципальных районов. Согласно Избирательному кодексу Москвы кандидатам нужно собрать 6% подписей от общего числа московских муниципальных депутатов. Депутат может поддержать только одного кандидата. При этом кандидат должен получить подписи депутатов в не менее чем в трех четвертях районов – в Москве это 110 подписей муниципальных депутатов в 110 районах. Гудков собрал подписи депутатов в 63 районах.

Нормы Избирательного кодекса Москвы должны применяться с учетом толкования Конституционного суда, которое он дал в своем постановлении в 2012 г., настаивает в иске Гудков. КС указал, что законодатель региона должен определять число лиц, необходимое для поддержки кандидата на пост губернатора «с учетом конкретных условий развития партийно-политических отношений в данном субъекте». Установленные законом требования не должны использоваться для создания необоснованных преимуществ кандидатам и для произвольного исключения из избирательного процесса кандидатов-оппозиционеров. Иное нарушало бы принципы демократии, политического многообразия и многопартийности, говорится в иске. Выборы же должны проходить на альтернативной основе и в условиях реальной политической конкуренции, только при соблюдении этих условий даже преимущество в выборных органах местного самоуправления одной партии не обесценивает выборы, написано в иске.

По мнению заявителя, решение Мосгоризбиркома не учитывает условий развития партийно-политических отношений в Москве, создает искусственные препятствия выдвижению кандидатов и предполагает произвольное исключение из избирательного процесса оппозиционных кандидатов. В иске говорится, что на муниципальных выборах в Москве в 2017 г. из 1502 мандатов партия «Единая Россия» получила 1153 мандата, «Яблоко» — 176, КПРФ — 44, «Справедливая Россия» — 10, Партия роста — 5, ЛДПР — 4, «Парнас» — 2 мандата. Самовыдвиженцы получили 108 мандатов. При этом кандидаты от сформированной Гудковым коалиции «Объединенные демократы» получили в общей сложности 266 мандатов и стали второй по величине политической силой в Москве (большинство из них официально были кандидатами от «Яблока». - «Ведомости»). При таких условиях выдвижение на пост мэра Москвы невозможно без предоставления подписей депутатами «Единой России» кандидатам в мэры. Однако «кандидат, представляющий вторую по величине политическую силу» в столице, не получил подписи от представителей «Единой России», говорится в иске. Таким образом, в городе создаются условия для произвольного исключения оппозиционных кандидатов из избирательного процесса, считает заявитель.

Гудков в дальнейшем планирует подать жалобу в Конституционный суд, чтобы «подорвать институт муниципального фильтра», написал он у себя в Telegram.

«Ведомости» ожидают ответа на запрос, направленный пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатами зарегистрированы действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР), предприниматель Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципалитета Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»). Всем кандидатам от парламентской оппозиции свои подписи предоставили муниципальные депутаты «Единой России». Иск в суд на отказ в регистрации также подал депутат Мосгордумы, основатель «СУ-155» Михаил Балакин. Три человека, отдавшие за него подписи, их отозвали – в итоге, поскольку он сдал 112 подписей муниципальных депутатов, ему не хватило подписи одного человека.

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