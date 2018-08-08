Политика / Социальная политика

Диссертации будут оспаривать не там, где их защищали

Это позволит эффективно бороться с сомнительными работами
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Диссертационые советы, в которых защищались сомнительные диссертации, могут быть лишены права рассматривать жалобы на них. Проект поправок к Положению о присуждении ученых степеней, подготовленном обновленным Минобрнауки, может лишить пропускающие сомнительные диссертации диссоветы рассматривать жалобы на них. Документ в среду опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно действующему Положению заявления о лишении ученых степеней, как правило, рассматривают те же диссертационные советы, в которых сомнительные диссертации были защищены. В другом диссертационном совете заявление может оказаться лишь в случае, если деятельность «родного» приостановлена или прекращена. Министерство предлагает радикально изменить подход: «родные» диссоветы смогут рассматривать заявления о лишении степеней только в случае, если не найдется других советов с правом принимать к защите диссертации по соответствующим специальностям и отраслям науки. Такое изменение позволит обеспечить независимость при рассмотрении вопроса о лишении ученой степени, сказано в пояснительной записке к проекту.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике