Диссертации будут оспаривать не там, где их защищали

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Минобрнауки предлагает ужесточить правила подачи заявлений о лишении степеней Андрей Гордеев / Ведомости

Диссертационые советы, в которых защищались сомнительные диссертации, могут быть лишены права рассматривать жалобы на них. Проект поправок к Положению о присуждении ученых степеней, подготовленном обновленным Минобрнауки, может лишить пропускающие сомнительные диссертации диссоветы рассматривать жалобы на них. Документ в среду опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно действующему Положению заявления о лишении ученых степеней, как правило, рассматривают те же диссертационные советы, в которых сомнительные диссертации были защищены. В другом диссертационном совете заявление может оказаться лишь в случае, если деятельность «родного» приостановлена или прекращена. Министерство предлагает радикально изменить подход: «родные» диссоветы смогут рассматривать заявления о лишении степеней только в случае, если не найдется других советов с правом принимать к защите диссертации по соответствующим специальностям и отраслям науки. Такое изменение позволит обеспечить независимость при рассмотрении вопроса о лишении ученой степени, сказано в пояснительной записке к проекту.