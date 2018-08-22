Правительство перепоручило пенсионную реформу депутатам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин всех выслушает и сделает, как решит президент Антон Новодережкин / ТАСС

В Госдуме во вторник, как и обещал ее председатель Вячеслав Володин, прошли общественные слушания о пенсионной реформе. Дискуссия (организаторы заранее знали, что она будет глубокой и содержательной) состояла из двух частей: представители власти, околовластных структур и эксперты защищали повышение пенсионного возраста, хотя и указывали на недостатки реформы и плохую ее проработанность; а скудный набор лидеров думской оппозиции требовал от реформы отказаться.

Кто что сказал

Автор законопроекта о повышении пенсионного возраста – правительство направило на слушания только министра труда Максима Топилина, явился также идеолог проекта, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ни председатель правящей партии и правительства Дмитрий Медведев, с подачи которого началась реформа, ни его первый зам в правительстве, министр финансов Антон Силуанов, ни социальный вице-премьер Татьяна Голикова не приехали. В Думе говорят, что и не собирались.

Топилин сообщил, что сейчас оптимальное время: никогда не будет такого удачного соотношения лиц предпенсионного возраста и выходящей на рынок труда молодежи. Кудрин заявил, что государство подошло к черте, когда решение о пенсионной реформе нужно принять обязательно, хотя лучше было бы сделать это 10 лет назад, чтобы люди могли подготовиться.

Лидер фракции «Единая Россия» в Думе Сергей Неверов объяснил задачу реформы: эффективная, устойчивая, сбалансированная пенсионная система и индексация пенсий выше уровня инфляции. Оппозиционеры, по мнению Неверова, выступая за отсрочку реформы, стремятся повысить свой рейтинг, но понимают, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Затем Неверов защитил крупный бизнес: «Даже если переведем все это [активы миллиардеров] в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму – денег хватит максимум на два года выплаты пенсий».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прочитал стихи: «Умри до пенсии, товарищ, спаси бюджет своей страны...» – и назвал повышение пенсионного возраста женщин упреком, что они долго живут. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что 91% россиян против реформы, и сказал, что министр Топилин принес пенсионеров в жертву. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не трогать стариков: «Люди живут дольше, если они отдыхают».

Официальные общественники были еще менее критичны. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов следом за Кудриным признал: плохо, что не предупредили людей, но нет никакой возможности отложить реформу. Ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что его точка зрения мало отличается от сказанного экспертами: решение не то что назрело, а перезрело.

Руководитель объединения «Соцпроф» Сергей Вострецов заявил, что люди в большинстве стран мира после войны стали жить дольше и лучше, а рожать стали меньше и те, кто на пенсии, получат прибавку и будут жить еще лучше.

Осторожную критику позволил себе председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков: 90% членов профсоюзов против законопроекта. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев посетовал, что пенсионный возраст растет слишком быстро. А президент РСПП Александр Шохин выступил против того, чтобы административными и уголовными методами заставлять работодателей сохранять рабочие места для пожилых.

Что это значит

По итогам слушаний будет создана рабочая группа, в которой согласились участвовать Топилин, Кудрин, Фадеев, Мау и Шмаков. В каком направлении пойдет обсуждение, в принципе, уже ясно: за день до слушаний самые важные предложения обнародовал генсовет «Единой России».

Партия предложила сохранить на переходный период все существующие льготы и социальные выплаты для людей нынешнего пенсионного возраста, выплачивать накопительную пенсию в границах прежних возрастов и сократить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию на три года (до 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин). Секретарь генсовета партии Андрей Турчак выступил за отмену пенсионных преференций депутатам Госдумы и сенаторам.

Эту инициативу даже комментировал Володин (цитата по ТАСС): «Давайте мы будем обсуждать, когда она поступит. Это вопрос важный, но это самое простое решение, которое можно принять». В кулуарах Госдумы идею встретили без восторга: как признается собеседник во фракции партии власти, это решение обсуждалось не со всеми и у многих возникает «законное» желание распространить эту инициативу еще и на чиновников.

«Слушания прошли тихо, как и планировалось, пускай теперь депутаты спокойно трудятся в рабочей группе», – говорит человек, близкий к администрации президента, соглашаясь с тем, что информационно повестку накануне отработала «Единая Россия». «Самое сладкое достанется озвучить президенту, но пока непонятно, что это будет», – добавляет он. По словам человека в «Единой России», борьба за то, какие из будущих поправок доверят объявить тем или иным участникам процесса, шла до самого конца.

Отсутствие на слушаниях некоторых членов правительства вызывает вопросы, признается еще один депутат-единоросс. Правительство свою позицию сформулировало, обсуждение идет между правительством и Кремлем, в частности его политическим блоком, и пока серьезного изменения параметров реформы не предполагается, говорит федеральный чиновник. Возможно, например, сохранение льгот, допускает другой чиновник, оговариваясь, что решения нет. Еще один собеседник считает слушания не очень удачной попыткой Володина вписаться в процесс принятия решения.

Правительство продолжает активно участвовать в работе над пенсионной реформой, уверяет близкий к Кремлю человек: в частности, Минфин и Минтруд просчитывают экономический эффект от многочисленных предложений по корректировке законопроекта. По его словам, предложенная правительством концепция четкая и понятная, по ее поводу у Белого дома нет принципиальных расхождений с Кудриным и другими экспертами. В то же время обозначение возможных послаблений взял на себя треугольник из администрации президента, «Единой России» и Госдумы, поясняет он: концепция смягчения реформы сейчас состоит в том, что обнародуются наименее затратные, но наиболее публично громкие меры, к числу которых относится и предложение об отмене депутатских доплат к пенсиям. Среди смягчающих реформу мер есть и те, что были предложены ранее экспертами, привлеченными администрацией президента, говорит другой близкий к Кремлю собеседник. А вот сущностная коррекция реформы в связи с недовольством населения маловероятна, поскольку сокращение предусмотренного законопроектом нового пенсионного возраста смажет эффект, поясняет один из собеседников. Скорее всего смягчение будет носить технический характер и заключаться в большей детализации, полагает он.

Чем это закончится

Президент Владимир Путин призвал к максимальному обсуждению всех вопросов пенсионной реформы, построенному на конкретных расчетах и прогнозах, поэтому Думе было важно провести слушания в широком формате, чтобы затем просчитать в рамках рабочей группы все вносимые поправки и инициативы, полагает руководитель близкого к руководству Госдумы фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Оппоненты правительственной концепции могут рассчитывать быть услышанными, если подготовят и представят свои расчеты. А на правительстве лежит бремя доказывания неприкосновенности предлагаемых им параметров пенсионной реформы». Думе важно доработать законопроект ко второму чтению, а у партий задачи более широкие, в том числе и электоральные, отмечает эксперт: «Поэтому и «Единая Россия», и другие партии выдвигают как содержательные поправки к законопроекту, так и политико-идеологические инициативы, связанные с ценностным позиционированием в контексте реформы. Например, идеи «Единой России» о депутатских пенсиях и направлении изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд позволяют попытаться перехватить инициативу у оппозиции».

Цель этих слушаний – выпустить пар перед региональными выборами, показать, что, с одной стороны, власть советуется с людьми, а с другой – что у противников реформы нет внятных лидеров и четкой программы действий, полагает политолог Александр Кынев: «Дело не в самих слушаниях, а в том, как это будет подано в СМИ, что об этом покажут по телевидению. Поэтому, несомненно, «Единая Россия» будет активно пиариться, уверяя, что всех выслушали, что депутаты готовы начать с себя, что была дискуссия». Главное – дать повод для информационной контратаки в попытке компенсировать негативный тренд [на снижение рейтингов власти], резюмирует эксперт.

Похоже, что правительство действительно немного дистанцировалось от парламента до второго чтения: август дан на то, чтобы «Дума порезвилась», взяла на себя ответственность за реформу и внесла какие-то предложения по корректировке законопроекта, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Но думаю, что в этом дистанцировании нет признака спокойствия, в этом есть признак того, что правительство само не очень понимает, с чем в результате выходить ко второму чтению, какие поправки допустимы, а какие – нет», – полагает эксперт. При этом «самое главное лицо» – президент Путин – от реформы устранилось, отмечает Колесников: «Никто не знает ни его представлений о том, что нужно делать, ни на какой стадии он включится во все эти процессы. Сейчас оставлен полигон для высказывания мнений, для того чтобы сформулировались позиции разных политических сил». Чиновники ожидают мнения Путина о реформе, чтобы начать работу, но они должны представить ему позицию, согласованную со всеми иными механизмами власти – от «Единой России» до верхушки парламента, добавляет эксперт, а четкая позиция, очевидно, «сейчас только вываривается в этом бульоне, в том числе парламентском».