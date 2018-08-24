Какие законодательные завалы осталось разгрести Госдуме
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Всего 2,7% законопроектов, доставшихся седьмой Госдуме в наследство от прошлых созывов, осталось рассмотреть депутатам, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин по завершении весенней сессии. «Сегодня можно подвести итоги разбора законодательных завалов: из 2020 законопроектов рассмотрено 1965, из них принято 279 федеральных законов – это порядка 14% от общего объема. Осталось на рассмотрении 55 инициатив», – пояснил он.
Правда, анализ «Ведомостей» показал, что в думской базе числится 57 законопроектов, оставшихся с прошлых созывов. Собеседник в Госдуме объясняет расхождение тем, что в базе, скорее всего, по какой-то технической ошибке до сих пор числятся два законопроекта о ратификации международных соглашений, один из которых отклонен, а второй снят с рассмотрения. Половина (28) непринятых законопроектов внесены президентом или правительством, почти треть (17) – самими депутатами.
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