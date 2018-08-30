В ЕСПЧ подана жалоба на бездействие полиции в поисках пропавшего человека

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В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена жалоба на бездействие российских полицейских Андрей Гордеев / Ведомости

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направлена жалоба на бездействие российских полицейских при розыске пропавшего человека. Заявитель, чьи интересы представляет руководитель организации «Зона права» Сергей Петряков, считает, что были нарушены ст. 2 и ст. 3 Европейской конвенции по правам человека – о праве на жизнь и о запрещении пыток.

В марте 2015 г. пенсионерка из Московской области Любовь Ястребова, страдавшая болезнью Альцгеймера, ушла из дома. Ее муж в течение часа обнаружил отсутствие супруги и сообщил об этом своему сыну Андрею Ястребову. Тот, понимая, что мать не может самостоятельно ориентироваться на местности, сразу же начал поиски, а на следующий день обратился в отдел МВД подмосковного города Клина, чтобы подать заявление о пропаже. Сначала полиция не хотела принимать заявление о пропаже женщины, предложив Ястребову прийти через три дня, но затем правоохранители все же приняли заявление с формулировкой «Прошу вас провести проверку по факту утери родственной связи с моей мамой», хотя дежурный по отделу даже не спрашивал, например, как была одета пропавшая. Через восемь дней поисков, в которых участвовали волонтеры, участковый сказал Ястребову, что у него нет никакой информации, кроме заявления сына, и никаких действий со стороны полиции не предпринималось. Через два месяца Ястребов опубликовал открытое письмо о сложившейся ситуации, подчеркнув, что все это время полиция бездействовала. В итоге четверо полицейских все же были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ястребов также требовал провести проверку бездействия сотрудников МВД, однако Следственный отдел по городу Клину подмосковного управления Следственного комитета счел, что была нарушена только служебная дисциплина, а признаки уголовно наказуемого деяния отсутствуют.