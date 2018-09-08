Политика / Власть

Кремлевские эксперты оценили уровень поддержки популистов после прихода к власти

Популисты проигрывают в глазах избирателей «четким технократам», говорится в докладе
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Популистские партии и лидеры после прихода к власти теряют значительную часть поддержки, занимая выборные должности. Популисты для избирателей становятся политическим классом и подвергаются критике, как и их предшественники. Об этом говорится во второй части доклада о популизме, подготовленного близким к Кремлю Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Уровень одобрения деятельности Дональда Трампа, по данным опросов Gallup, за полгода снизился до 35%, поддержка президента Франции Эмманюэля Макрона в первые полгода упала на 24%.

Популисты, придя к власти, сохраняют статус-кво, а если и проводят обещанные реформы, то они оказываются или слишком быстрыми, или «недостаточно справедливыми». В этом, по мнению авторов доклада, основная причина снижения рейтинга Макрона. Популистские лидеры манипулируют итогами референдумов. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан в 2016 г. инициировал референдум о том, надо ли стране принимать мигрантов, – явка оказалась ниже 50%, итоги голосования не имели силы, но поскольку 98% проголосовавших выступили против притока мигрантов, это позволило Орбану принимать различные меры против беженцев.

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