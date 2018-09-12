Песков рассказал о поисках подозреваемых в отравлении Скрипалей
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Президент России Владимир Путин не общался с подозреваемыми в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет, президент с ними не общается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Президент выразил надежду, что в какой-то обозримой перспективе они (эти люди) проявятся, давайте дождемся этого момента», — добавил представитель Кремля.
Какое именно ведомство обнаружило подозреваемых Великобританией россиян, Песков рассказать отказался. Ранее он говорил, что без запроса Великобритании никаких действий в отношении этих людей в России предприниматься не будет. «От Лондона не было никаких запросов, и в отношении этих лиц не совершалось никаких действий — была проверена просто информация. А в отношении лиц никаких действий не совершалось», — уточнил пресс-секретарь в среду.
Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Песков подтвердил, что оба подозреваемых — реальные люди с реальными паспортами: «Об этом сказал сегодня президент». От дальнейших расспросов представитель Кремля уклонился: «Не могу сказать вам больше деталей, чем то, что было озвучено президентом».
Ранее в среду во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей. «Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше всех. Ничего там особенного и криминального нет», — сказал он. Президент обратился к подозреваемым, призвав их выступить в СМИ.
Позднее телеканал «Россия 24» сообщил, что связался с одним из подозреваемых — Александром Петровым. «Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал он. Телеканал назвал его сотрудником томского фармацевтического НПО «Вирион» (входит в состав научно-производственного объединения «Микроген»).
Великобритания 5 сентября объявила имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов, — отметив, что это могут быть псевдонимы. Британская прокуратура сообщала, что подозреваемые находятся в России, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что они принадлежат к ГРУ и получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Выводы Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне», поддержали Франция, Германия, Канада и США.
Кремль подчеркивал, что высказывания о причастности руководства России к отравлению Скрипалей недопустимы. «Об этом не может быть и речи — какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Скрипалей нашли без сознания в британском городе Солсбери в марте этого года. Спустя неделю британский Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Россию в причастности к произошедшему. Москва обвинения отвергала.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.