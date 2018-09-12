Песков рассказал о поисках подозреваемых в отравлении Скрипалей

По его словам, Путин с ними не общался

Metropolitan police

Президент России Владимир Путин не общался с подозреваемыми в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет, президент с ними не общается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. «Президент выразил надежду, что в какой-то обозримой перспективе они (эти люди) проявятся, давайте дождемся этого момента», — добавил представитель Кремля.

Какое именно ведомство обнаружило подозреваемых Великобританией россиян, Песков рассказать отказался. Ранее он говорил, что без запроса Великобритании никаких действий в отношении этих людей в России предприниматься не будет. «От Лондона не было никаких запросов, и в отношении этих лиц не совершалось никаких действий — была проверена просто информация. А в отношении лиц никаких действий не совершалось», — уточнил пресс-секретарь в среду.

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Песков подтвердил, что оба подозреваемых — реальные люди с реальными паспортами: «Об этом сказал сегодня президент». От дальнейших расспросов представитель Кремля уклонился: «Не могу сказать вам больше деталей, чем то, что было озвучено президентом».

Ранее в среду во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей. «Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше всех. Ничего там особенного и криминального нет», — сказал он. Президент обратился к подозреваемым, призвав их выступить в СМИ.

Позднее телеканал «Россия 24» сообщил, что связался с одним из подозреваемых — Александром Петровым. «Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — сказал он. Телеканал назвал его сотрудником томского фармацевтического НПО «Вирион» (входит в состав научно-производственного объединения «Микроген»).

Великобритания 5 сентября объявила имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов, — отметив, что это могут быть псевдонимы. Британская прокуратура сообщала, что подозреваемые находятся в России, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй говорила, что они принадлежат к ГРУ и получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Выводы Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне», поддержали Франция, Германия, Канада и США.

Кремль подчеркивал, что высказывания о причастности руководства России к отравлению Скрипалей недопустимы. «Об этом не может быть и речи — какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми», — отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Скрипалей нашли без сознания в британском городе Солсбери в марте этого года. Спустя неделю британский Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России, и обвинила Россию в причастности к произошедшему. Москва обвинения отвергала.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей