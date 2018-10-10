МВД: решается вопрос об объявлении Кокорина в федеральный розыск

Он не явился в назначенное полицией время

Футболист «Зенита» Александр Кокорин Петр Ковалев / ТАСС

Футболист «Зенита» Александр Кокорин не явился в полицию, сказали «Дождю» в пресс-службе Главного следственного управления МВД Москвы. На сайте столичного главка сообщается, что решается вопрос об объявлении его в федеральный розыск.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что если он и футболист Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о хулиганстве, не явятся к следователю к 18.00 мск 10 октября, то их объявят в федеральный розыск. Позже управление сообщило, что Мамаев пришел на допрос.

Адвокат Кокорина Умалат Сайгитов рассказал «Интерфаксу», что попросил перенести допрос на 11 октября. По его словам, футболист был вызван в 17.00, а сам допрос назначили на 18.00. «Так не делается, мы просто не успели», — подчеркнул он. На вопрос, собирается ли Кокорин прийти на допрос, Сайгитов ответил: «Я не принимаю решения по поводу похода к следователю».

8 октября Мамаев и Кокорин стали участниками двух конфликтов. У гостиницы «Пекин» в центре Москвы избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука; он опознал в нападавших футболистов. Позже, писал Telegram-канал Mash, футболисты в кафе избили директора департамента автомобильной промышленность и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака; пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, сообщило министерство.

На следующий день против Мамаева и Кокорина по факту двух конфликтов возбудили дело по ст. 116 Уголовного кодекса (побои).

Адвокат Пака и Гайсина заявил, что они требуют переквалифицировать дело на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти). 10 октября московское управления МВД сообщило, что начало отдельное производство в отношении Кокорина и Мамаева по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин.

«Краснодар» объявил о планах разорвать контракт с Мамаевым. Клуб обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с заявлением о расторжении контракта с ним. «Зенит» заявил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий.