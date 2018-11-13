Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4695 от 14.11.2018 под заголовком: Конституционный поворот

Конституционный суд запретил отбирать у инвалидов отсуженные ими страховые выплаты

И напомнил властям о социальном характере российского государства
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О социальном характере российского государства напомнил властям Конституционный суд. Гражданин, получавший страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, не должен страдать от неблагоприятных последствий пересмотра ранее вынесенного в его пользу судебного решения – по крайней мере, если он не сообщал ложных сведений. Об этом говорится в постановлении по делу о проверке положений ст. 445 Гражданско-процессуального кодекса (ГПК) по жалобе инвалида труда из Кемерова Владимира Волосникова.

В 2014 г. Волосников отсудил у Фонда соцстрахования 3,3 млн руб., доказав, что расчет страховых выплат был неправильным. Но в 2018 г. вынесенные в его пользу решения были отменены, и бывшего шахтера обязали вернуть государству более 2 млн руб. Обжалованная Волосниковым в Конституционном суде норма запрещает в случае отмены решений по делам о возмещении вреда здоровью взыскивать с получателей уже уплаченные им суммы. Однако в 2015 г. Верховный суд решил, что запрет не распространяется на выплаты, полученные по решению суда, т. е. в рамках исполнительских правоотношений, а не гражданско-правовых обязательств. Волосников доказывал, что такая практика нарушает конституционный принцип правовой определенности. Он отмечал большую социальную значимость вопроса – по сведениям аппарата уполномоченного по правам человека, повороту могут подвергнуться более 4000 судебных решений.

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