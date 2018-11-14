Кремль раскрыл детали встречи Путина с президентом непризнанного Косова

Президент Косова Хашим Тачи Hazir Reka / Reuters

Президент России Владимир Путин и президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи действительно встретились в минувшее воскресенье в Париже, на мероприятиях в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны. Об этом журналистам сегодня рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это была не встреча в нашем понимании, это было общение в кулуарах. В кулуарах Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятий, которые состоялись в Париже в рамках 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны», – объяснил Песков причину, по которой Кремль не стал сообщать о встрече, в ответ на вопрос «Ведомостей».

«Действительно, Тачи был одним из них – они действительно пожали руки, они сфотографировались. Естественно, Путин обратил внимание на необходимость в первую очередь нахождения консенсуса с Сербией – это главное. И конечно, он сказал, что та договоренность, которая будет обеспечена сторонами, будет поддержана нами. По-другому и быть не может», – добавил Песков.

Россия официально не признает независимость Косово от Сербии, которую республика провозгласила в одностороннем порядке в 2008 г. Из постоянных членов Совета Безопасности ООН независимость Косово не признает также Китай.

Путин не раз указывал, что отделение Косова – пример двойных стандартов Европы в отношении независимости и присоединения Крыма к России, а также прецедент разрушения существующих границ в Европе. «Напомню в сотый раз: в Косове не было референдума, только парламент проголосовал за независимость – и все. И все, кто хотел поддержать и разрушить бывшую Югославию, сказали: вот и слава богу, мы с этим согласны. А здесь не согласны», — сказал президент России в октябре на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Во время октябрьской встречи с Путиным в Кремле президент Сербии Александр Вучич заявил, что стороны «очень далеки от любого решения по вопросу Косова и Метохии». Вучич неоднократно говорил, что Белград не может признать Крым частью России, поскольку это бы означало поддержку независимости Косова.

Что говорят политологи

В настоящее время никаких контактов у Москвы с Приштиной нет, а парижское рукопожатие Путина и Тачи ничего не означает, говорит руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. «Вопрос [всегда] заключался в том, что Москва поддержит любые договоренности между Белградом и Приштиной», – говорит она. Отношений с Сербией беседа Путина и Тачи также не осложнит, убеждена эксперт: «Никаких новых уступок в сторону албанцев оговорено не было».

Президент России прекрасно понимает ситуацию, сложившуюся вокруг Косова, отмечает Гуськова: «Еще когда много лет назад США уговаривали Россию признать независимость Косова, Россия отвечала, что этот случай должен стать прецедентом для всех территорий, которые по разным причинам стремятся к независимости в многонациональных или многоконфессиональных государствах. Однако американцы до сих пор утверждают, что Косово – это единственный случай и только для Косова. Все остальное – это совершенно не относящиеся к этому вопросу ситуации». Поэтому Россия поддерживает прежде всего позицию Белграда – это ее главная и основная позиция, напоминает эксперт. Россия участвовала в переговорном процессе в начале этого века и поддерживала принятие решения, которое бы устраивало и Сербию, и Косово и Метохию, а не только Белград, отмечает собеседница «Ведомостей»: «Но при этом Россия всегда поддерживала Белград в Совете Безопасности ООН, когда вопрос касался Косова, и решительно выступала против независимости Косова».

Когда Белград начал переговорный процесс с Приштиной, Россия также его поддерживала, полагая, что только Белград может сам распоряжаться своей территорией (Косово было автономной областью в составе Сербии), говорит Гуськова: «На последних встречах [Путина с президентом Сербии] Александром Вучичем было подтверждено, что Россия поддержит любое решение Белграда – главное, чтобы оно было принято мирным путем и по договоренности между Приштиной и Белградом». В 2013 г. сторонами был заключен Брюссельский договор, но албанцы не выполнили ни одного условия, которые касались предоставления определенных прав сербам, Косову и Метохии, отмечает Гуськова: «Сейчас эти переговоры продолжились и зашли в тупик, потому что албанцы ни одного шага не делают и не идут на уступки. А Белград заявил, что сделал уже столько уступок в отношении албанцев, что полагает, что и он заслуживает того, чтобы пошли на уступки ему, чтобы он мог быть спокоен за сербов, которые живут в Косове и Метохии».

«Москва является фактором, который используют в переговорном процессе и та и другая стороны. До сегодняшнего момента этим в основном пользовался Белград. А теперь, когда Хашиму Тачи в Париже удалось пожать руку Владимиру Путину, небольшой козырь появился и у него», – отмечает эксперт.