The Insider и Bellingcat: ФСБ пыталась получить доступ к системе выдачи британских виз

В расследовании утверждается, что российская спецслужба хотела обеспечить визами «пару человек» без лишних проверок Сергей Бобылев / ТАСС

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могли получить британские визы благодаря помощи ФСБ, которая пыталась получить доступ к инфраструктуре визового центра и вербовать его сотрудников. Об этом говорится в расследовании издания The Insider и группы Bellingcat.

Петров и Боширов (по данным авторов расследования, это всего лишь псевдонимы, под которыми скрываются сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига) не имели никаких бизнес-связей с Великобританией или зарегистрированного бизнеса в России, однако каким-то образом получили деловые визы, по которым въехали в Великобританию, отмечают авторы расследования. Для получения британской визы необходимо пройти двухэтапную проверку: сначала документы изучают сотрудники визового центра TLScontact, а затем – британское МВД. Для тех, кто подает на деловую визу, необходимо подтвердить наличие деловых связей или факт найма на работу.

Авторы расследования опираются на заявления бывшего сотрудника TLScontact Вадима Митрофанова (его имя изменено), утверждающего, что ФСБ принудила его к сотрудничеству, оказывая давление на родных. Митрофанов, как следует из его заявлений, вместе с семьей покинул Россию и попросил власти США о предоставлении статуса беженца. Из его заявки на предоставление убежища, текст которой публикуют авторы расследования, следует, что в марте 2016 г. он обнаружил попытки несанкционированного вторжения в компьютерную инфраструктуру визового центра.

«Оказалось, что к тому времени у ФСБ уже был доступ к камерам видеонаблюдения, установленным в визовом центре. В то время конфигурация систем наблюдения позволяла доступ извне любому, у кого был действительный логин и пароль», – утверждает Митрофанов.

По его словам, поскольку учетные данные для камер отправлялись незашифрованным текстом, их можно было получить при перехвате исходящего интернет-трафика центра. А в помещении, занимаемом провайдером, была установлена система СОРМ-2, что обязательно для всех российских интернет-операторов. Митрофанов считает, что, «вероятнее всего, этой платформой пользовались для получения паролей, дававших доступ к камерам». Кроме того, по данным Митрофанова, ФСБ располагала диаграммой внутренней компьютерной сети, которую она получила от TLScontact в процессе взаимодействия с визовым центром по вопросу о хранении персональных данных.

По словам Митрофанова, с ним лично общался сотрудник ФСБ по имени Андрей, который хотел добиться того, чтобы нужные паспорта попали напрямую в консульство без предварительной проверки и без того, чтобы в визовом центре вообще оставались следы рассмотрения этих документов. Митрофанов, с его слов, объяснил ему, что это невозможно, если у ФСБ не будет своего инсайдера в британском консульстве. После этого Андрей к этой теме больше не возвращался, сообщил Митрофанов. «Вопрос о том, удалось ли ФСБ завербовать инсайдера в консульстве, пока остается открытым», – утверждается в расследовании.

Митрофанов также утверждает, что спецслужба пыталась устроить в TLScontact своего сотрудника. Наконец, сотрудники ФСБ в одном из разговоров с Митрофановым сообщили ему, что собираются отправить в Великобританию «пару человек» и хотят обеспечить беспрепятственное получение ими виз без лишних проверок, говорится в расследовании. Это было весной 2016 г., уже через несколько месяцев Петров и Боширов, по данным The Insider и Bellingcat, впервые появились на территории Великобритании.

Митрофанов также предоставил документ, который, по его утверждению, он обнаружил на сервере британского визового центра. Файл содержит базу персональных данных полутора тысяч человек, которые подавали заявления в визовый центр с апреля 2014 г. по май 2016 г. и затем, не дождавшись решения, отказались от получения виз. Некоторые имена в файле выделены жирным шрифтом. По словам Митрофанова, с точки зрения бизнеса для TLSContact рационального смысла собирать эту информацию не было. По его мнению, это может быть примером той информации, которая собиралась для ФСБ. «В метаданных файла видно, что создавал и модифицировал документ сотрудник TLSContaсt, работавший в компании в 2016 г.», – говорится в расследовании.

Митрофанов подчеркнул, что старался предоставлять ФСБ минимум информации и по возможности уклонялся от требований спецслужб, хотя и вынужден был подписать соглашение о сотрудничестве. В начале 2017 г. ему удалось вывезти семью за границу и обратиться за убежищем в США. Расследователи обращают внимание на то, что, хотя в заявлении Митрофанова, направленном США, прямо говорилось о попытках ФСБ получить незаконный доступ к процедуре получения британских виз, американские спецслужбы либо не передали эту информацию британским коллегам, либо британцы не отнеслись к ней с должным вниманием. В результате «Мишкин (Петров) и Чепига (Боширов) беспрепятственно попали в Британию», говорится в расследовании.

Пресс-секретарь посольства Великобритании Михаил Меньшиков сообщил «Ведомостям», что решения о выдаче виз принимают не визовые центры, а Home office – департамент правительства Великобритании, ответственный, в частности, за иммиграционный контроль. Он порекомендовал обратиться за комментариями туда. В британском МВД, пишет The Insider, сообщили лишь, что TLScontact никак не участвует в процессе принятия решений, а на остальные вопросы ответить отказались. «Ведомости» направили запрос в ФСБ.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском городе Солсбери в начале марта 2018 г. Британские власти заявили, что Скрипали подверглись воздействию разработанного в России нервно-паралитического вещества «Новичок», и обвинили в отравлении Москву. В сентябре Лондон назвал исполнителями неудавшегося покушения Петрова и Боширова. Британский премьер Тереза Мэй подчеркнула, что оба являются сотрудниками ГРУ, которые получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Кремль категорически отвергал свою причастность к отравлению, а также принадлежность Петрова и Боширова к спецслужбам. Сами Петров и Боширов в интервью RT заявили, что ездили в Солсбери как туристы.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей