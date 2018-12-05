Россия и Индия близки к контракту на $3,2 млрд о лизинге атомной подлодки

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Россия и Индия преодолели основные сложности на пути контракта стоимостью $3,2 млрд по аренде атомной подводной лодки wikimedia

Индийское издание India Today сообщило 4 декабря, что сделка по получению в лизинг от России атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 971 для ВМС Индии находится на завершающей стадии. По информации издания, это соглашение обсуждалось во время визита в Россию на прошлой неделе делегации индийских ВМС, в составе которой были и финансисты. Делегация посетила Северодвинск, где ей были показаны две атомные подлодки этого проекта – «Братск» и «Самара», ожидающие ремонта на судоремонтном заводе «Звездочка». По сообщению India Today, согласованная цена лизинга подлодки составляет 400 млрд индийских рупий (около $3,2 млрд). Аренда подводной лодки того же проекта «Чакра», на замену которой, по данным издания, пойдет АПЛ «Братск» или «Самара», стоила Индии $2,5 млрд за 10 лет и завершается в 2021 г., напоминает India Today. В случае заключения контракта на лизинг атомной подлодки он станет вторым крупнейшим контрактом с Индией в этом году после подписанного в октябре соглашения на $5,4 млрд о поставке систем ПВО С-400. Кроме того, вслед за этим был подписан контракт на постройку в России и Индии четырех фрегатов проекта 11356 на сумму в общей сложности $1,7 млрд.