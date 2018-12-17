Западные эксперты подтвердили факт вмешательства России в выборы президента США

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В черновике доклада сообщается, что хакеры разделили американских избирателей на группы интересов и таргетированно воздействовали на каждую из них Barcroft Media/TASS

Эксперты по заказу сената США провели новое расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. Соответствующий доклад на этой неделе будет представлен сенатскому комитету по разведке, сообщает The Washington Post со ссылкой на черновик документа. Доклад подготовлен Оксфордским университетом и аналитической компанией Graphika. Целями расследования стали работа российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц. «Ясно, что все сообщения были направлены на то, чтобы принести пользу республиканской партии, и в частности Дональду Трампу», – указывается в докладе.

На основе данных, предоставленных компаниями Facebook, Twitter и Google, а также самим комитетом по разведке, расследование подтвердило, что российские хакеры использовали несколько тысяч аккаунтов в популярных социальных сетях для воздействия на американцев. Их усилия были направлены не только на победу Трампа, но и на дальнейшую его поддержку в должности президента. Эксперты отмечают, что действия российской стороны по манипулированию американцами стали заметны в 2014 г. и нарастали с каждым последующим годом.