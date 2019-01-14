Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Минюст приступил к ликвидации

Минюст получил право ликвидировать партии за неучастие в выборах

Но слишком активным этот процесс не будет, предполагает эксперт
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Верховный суд в январе рассмотрит сразу два иска от Министерства юстиции, которое требует ликвидации Российской партии народного управления и Спортивной партии России «Здоровые силы», следует из информации в картотеке суда. Как пояснила «Ведомостям» пресс-служба Минюста, у обеих партий выявлено несоответствие количества зарегистрированных региональных отделений требованиям закона о партиях.

Лидер «Здоровых сил» Давыд Губарь говорит, что ему известно об иске, но с его содержанием он познакомиться еще не успел. Оспаривать действия Минюста, по словам Губаря, партия не будет. «Здоровые силы» были зарегистрированы в ноябре 2013 г. и с тех пор не были замечены на каких-либо выборах.

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