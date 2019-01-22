Российско-японские переговоры идут успешно, но безрезультатно

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Переговоры находятся в самом начале и не видно, что решение может быть найдено в скором времени Андрей Гордеев / Ведомости

Российско-японские переговоры на высшем уровне в Москве продолжались во вторник более трех часов, но по их окончании лидеры двух стран ограничились лишь краткими заявлениями для прессы.

Президент Владимир Путин назвал атмосферу переговоров конструктивной, пространно описал вопросы совместной работы ведомств и экономических связей двух стран и отметил рост товарооборота, напомнив о сотрудничестве в поставках сжиженного природного газа (СПГ) – строительстве «Газпромом» вместе с японскими Mitsubishi и Mitsui третьей технологической линии завода СПГ по проекту «Сахалин-2» и проработке участия японских компаний в проектах «Арктик СПГ – 2», «Балтийский СПГ» и в сооружении перегрузочного комплекса СПГ на Камчатке. Президент также сообщил, что товарооборот в январе – ноябре 2018 г. вырос на 18% до почти $20 млрд и может за несколько лет вырасти до $30 млрд в год. «Однако, по нашему общему с г-ном Синдзо Абэ мнению, качественного сдвига пока не произошло и потенциал кооперации двух стран задействован еще не в полной мере», – резюмировал Путин ситуацию в экономическом сотрудничестве.