Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Крым подождет суда

ЕСПЧ перенес слушания по делу «Украина против России» по Крыму на неопределенный срок

Эксперты не исключают политической подоплеки
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Назначенные на 27 февраля Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) публичные слушания по межгосударственному делу «Украина против России» перенесены. Дело рассматривает Большая палата суда. Информация об этом появилась на сайте ЕСПЧ, новая дата заседания пока неизвестна. Пресс-служба ЕСПЧ объяснила перенос организационными причинами.

Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров сообщил «Ведомостям», что в российский Минюст официальное уведомление о переносе слушаний поступило вечером во вторник и стало полной неожиданностью. Ему также неизвестно о причинах такого решения. Оно тем более удивительно, что в прошлом году российская сторона просила перенести дату слушаний в связи с большим объемом материала, который необходимо было изучить при подготовке к процессу, но получила отказ, вспоминает Федоров.

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