ЕСПЧ перенес слушания по делу «Украина против России» по Крыму на неопределенный срок
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Назначенные на 27 февраля Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) публичные слушания по межгосударственному делу «Украина против России» перенесены. Дело рассматривает Большая палата суда. Информация об этом появилась на сайте ЕСПЧ, новая дата заседания пока неизвестна. Пресс-служба ЕСПЧ объяснила перенос организационными причинами.
Руководитель аппарата уполномоченного России в ЕСПЧ Андрей Федоров сообщил «Ведомостям», что в российский Минюст официальное уведомление о переносе слушаний поступило вечером во вторник и стало полной неожиданностью. Ему также неизвестно о причинах такого решения. Оно тем более удивительно, что в прошлом году российская сторона просила перенести дату слушаний в связи с большим объемом материала, который необходимо было изучить при подготовке к процессу, но получила отказ, вспоминает Федоров.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}