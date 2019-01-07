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Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе

Власти Украины подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания и последующего ареста 24 моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом на странице в Facebook написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, иск подан 7 января. Украина требует от ЕСПЧ признать задержание трех военных кораблей и арест 24 украинских моряков незаконными. Украинские власти считают, что Россия нарушила статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции по защите прав человека, отметил Лищина.

«Ребята, мы вас помним и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» – обратился замминистра к украинским морякам.

Российские пограничники 25 ноября задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и два военных катера – «Бердянск» и «Никополь». Суда направлялись из Одессы в Мариуполь. По информации пограничной службы, экипажи кораблей не реагировали на требования российской стороны. Суда, как и 24 моряка, находящихся на них, были задержаны. Буксир и два катера отконвоировали в Керчь. Украинским морякам предъявили обвинение в «незаконном пересечении границы». Симферопольский суд арестовал их до 25 января 2019 г. В конце ноября моряков перевезли в московский изолятор «Лефортово», из них трех граждан Украины, получивших ранения при задержании, отправили в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

Украинские власти считают арестованных моряков военнопленными.

Как выглядят задержанные российскими пограничниками корабли ВМС Украины