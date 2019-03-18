Полицейские могут получить право выносить гражданам официальные предупреждения

Возможность выносить предупреждения гражданам уже есть у полицейских, но они не могут ей воспользоваться Евгений Разумный / Ведомости

Органам внутренних дел следует дать право выносить гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, которые создают условия для нарушений закона – уголовных и административных. Соответствующую поправку в закон «О полиции» внесли в Госдуму в понедельник четверо единороссов из комитета по безопасности, включая председателя комитета Василия Пискарева, его первого заместителя Эдуарда Валеева и члена комитета Александра Хинштейна.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по закону о профилактике правонарушений МВД относится к ведомствам, которые должны заниматься такой профилактикой, а в законе о полиции такое право не прописано. Только поэтому и внесена такая поправка, поясняет Валеев: «Как доказательство умысла [в случае совершения правонарушения после вынесения предупреждения] его нельзя будет рассматривать. Это реакция на мелкое правонарушение в целях предостережения от более крупных. Вынесение официального предостережения ни на какие последующие действия не влияет». Валеев говорит, что лично он не согласовывал эту поправку с МВД. «Ведомости» направили запрос в МВД по поводу законопроекта, но на момент подписания номера в печать ответ получен не был.

Право ФСБ выносить аналогичные предостережения гражданам (по аналогии с КГБ, получившим такое право в СССР в 70-е гг. прошлого века) было закреплено в законодательстве еще в 2010 г. По словам собеседника «Ведомостей» в правоохранительных органах, за это время спецслужбой было вынесено несколько сотен предостережений, в том числе по предупреждению преступлений по подследственным ФСБ статьям (государственная измена и шпионаж). Речь, например, шла о гражданах, пытавшихся продать не слишком важные документы, а также о разного рода инициативниках, обиженных на жизнь или те или иные действия начальства и чиновников и пытавшихся связаться с иностранными посольствами, но не имевших реальных возможностей нанести ущерб безопасности России.

Значительно чаще предостережения о недопустимости нарушения законодательства выносят органы прокуратуры, главным образом чиновникам и бизнесменам, чьи действия или бездействие могут нарушить законодательство или права граждан. По словам сотрудника органов прокуратуры, в год таких предостережений наряду с другими мерами прокурорского реагирования выносится многие тысячи и в целом они имеют определенную эффективность.

В системе МВД, говорит сотрудник полиции, такие предостережения могут пригодиться в первую очередь участковым и сотрудникам низовых территориальных подразделений для профилактики хулиганства, случаев домашнего насилия и т. д. По мнению собеседника «Ведомостей», в отношении значительной части граждан такие предостережения могут возыметь эффект. Но считать, что письменное предупреждение, вынесенное в официальной обстановке, сможет повлиять на всех подобных граждан, было бы преувеличением, говорит он.