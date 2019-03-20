Весенняя губернаторская чистка продолжилась отставками глав Алтая и Калмыкии

Бату Хасиков (слева) владеет весьма необычными для губернатора способностями убеждать оппонентов в своей правоте Александр Черных / PhotoXpress

Президент Владимир Путин в среду принял отставку глав республик Алтай и Калмыкии Александра Бердникова и Алексея Орлова. Оба сообщили, что ушли добровольно. Бердников, дважды (в 2005 и 2009 гг.) назначенный президентом и переизбравшийся в 2014 г., написал в Facebook, что уходит «в связи с окончанием срока полномочий и переходом на другую работу». А Орлов в той же соцсети назвал «абсолютно правильным и справедливым» взятый президентом курс на масштабное обновление управленческих кадров.

65-летнего Бердникова сменит 46-летний руководитель некоммерческого партнерства «Глонасс», замглавы секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин. Он родился в соседнем Алтайском крае, с начала 2000-х гг. работал в аппарате полпреда президента в Центральном федеральном округе, а в 2006–2011 гг. – в управлении президента по внутренней политике. В 2018 г. участвовал в программе подготовки президентского кадрового резерва на базе РАНХиГС.

Бердников был первым кандидатом на отставку среди всех губернаторов, у кого срок полномочий истекал в этом году, считает политолог Александр Пожалов: «Даже странно, что он не ушел еще осенью. К его ближайшему окружению было много вопросов коррупциогенного плана в земельной сфере, а последний крупный конфликт касался передела мусорной отрасли». В 2014 г. Бердников победил на грани второго тура и к легитимности выборов были вопросы, говорит эксперт: «С учетом совмещения выборов губернатора и в госсобрание он повторил бы судьбу [экс-губернатора Владимирской области Светланы] Орловой и [экс-главы Хакасии Виктора] Зимина, у которых выборы в парламент тоже сыграли роль разогрева протестных настроений». Большинство новых губернаторов – это люди, которые номинально имеют местные корни, но не укоренены в местных элитах, и одной из главных задач для врио становится выстраивание прозрачных отношений с ними, отмечает Пожалов.

Бердников не мог претендовать на новый срок в силу возраста, здоровья и низкого рейтинга, полагает политолог Виталий Иванов. Общий тренд назначений сейчас в пользу варягов или земляков, не связанных с местными элитами, добавляет эксперт: «Как раз на Алтай, где титульный этнос не составляет большинства, варяг и выпускник программы подготовки губернаторов может быть назначен».

Выбор нового главы Калмыкии оказался более необычным: место 57-летнего Орлова, отработавшего два срока, займет 38-летний Бату Хасиков, известный как профессиональный кикбоксер и один из основателей промоутерской компании Fight Nights, проводящей турниры по смешанным единоборствам. Он родился в Москве, но вырос в Калмыкии, в 2008 г. стал там депутатом, а в 2012 г. – сенатором. В 2015 г. Fight Nights купил совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, за которого Хасиков поручился перед судом в мае 2018 г. после обвинения бизнесмена в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Калмыкия – сложный регион с преобладанием титульного этноса и туда нужна яркая фигура, представляющая республику, говорит Иванов: «Таких фигур из традиционно фигурирующих в числе кандидатов, видимо, перебрали множество, но решили выбрать более молодого и более яркого». Калмыкия относится к числу регионов, где спортивная карьера играет большую роль, добавляет эксперт, так что спортсмен для республики – это вполне допустимое назначение.

Хасиков популярен в Калмыкии и в российской элите, говорит политолог Евгений Минченко: «Многие известные люди встречались с ним на соревнованиях, тренировках, тусовках и т. д. Это тоже немаловажный фактор социализации. В рамках турниров и бума увлечения восточными единоборствами части нашей элиты Хасиков познакомился с очень многими серьезными людьми». Кроме того, капитал связей ему добавила работа в Совфеде, добавляет эксперт: «В самой же Калмыкии выжженная земля, нет никого. Так что если кого-то назначать, то калмыка и извне. А известных калмыков извне сегодня только двое: [Кирсан] Илюмжинов и Хасиков. Но Илюмжинов уже был [президентом]».

Ранее близкие к администрации президента собеседники говорили «Ведомостям», что весенняя серия отставок затронет от трех до шести губернаторов. И Бердников, и Орлов в списке кандидатов на вылет присутствовали – как и уволившийся во вторник челябинский губернатор Борис Дубровский. Среди других потенциальных отставников назывались также главы Мурманской и Оренбургской областей Марина Ковтун и Юрий Берг.

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