Прокуратура сопоставила депутатский статус с руководящими должностями

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Прокуратура в Твери добивается лишения полномочий пятерых депутатов гордумы Евгений Разумный / Ведомости

Прокуратура в Твери добивается лишения полномочий пятерых депутатов гордумы – четырех единороссов и представителя «Справедливой России». Основанием для обращения в суд (первое заседание намечено на 14 августа) стал конфликт интересов, следует из письма прокурора Центрального района Сергея Белякова («Ведомости» ознакомились с копией). Прокуратура вменяет депутатам участие в голосовании 26 февраля по уменьшению норматива отчислений в горбюджет из прибыли муниципальных предприятий (МУП), в руководстве которых находятся депутаты. Отчисления для «Тверьгорэлектро» (директор – единоросс Максим Сульман) уменьшены с 50 до 10%, а ПАТП-1 (единоросс Артур Сычев) и ЖЭК (директор – справоросс Дмитрий Игнатьков, его заместитель – единоросс Максим Жирков) получили возможность вообще не платить в бюджет. Размер общей прибыли МУПов связан с начислением премиальных выплат их руководителям по итогам года, считают в прокуратуре. Наконец, единоросса Сергея Мамонова предложено лишить мандата, поскольку он одновременно возглавляет комиссию гордумы по муниципальной собственности и МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс Твери». 29 марта контрольно-счетная палата города отчиталась о проверке работы МБУ, а контроль за выполнением мероприятий был поручен профильной комиссии гордумы, т. е. фактически самому руководителю учреждения.

Со стороны обратившихся в прокуратуру была политическая история: они пытаются освободить для себя места в гордуме, уверен Сычев. Так, среди написавших заявления проработавший 24 года в прокуратуре депутат от «Родины» Юрий Фролов. Сычев утверждает, что оснований для лишения мандатов нет, поскольку «он не чувствовал личной заинтересованности», когда голосовал по этому вопросу, а от отчислений в бюджет не зависят ни его оклад, ни премии.