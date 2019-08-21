«Единая Россия» официально поддержит около 25 провластных кандидатов на выборах в Мосгордуму

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Единороссы решили засветить своих кандидатов в Мосгордуму Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» официально поддержит своих однопартийцев, которые идут на выборы в Мосгордуму самовыдвиженцами, и других кандидатов от власти, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к мэрии Москвы, собеседник в руководстве партии и подтвердил руководитель исполкома московского отделения единороссов Олег Смолкин. О поддержке кандидатов объявят 22 августа на конференции московского отделения. По словам двух собеседников, партия поддержит около 25 человек.

«Единая Россия» еще в мае заявила, что команда, которую она поддержит, будет сформирована после сбора подписей и с учетом переговоров с идейно близкими кандидатами, говорит Смолкин: «Многие восприняли наш отказ от привилегии партийного выдвижения как слабость и почему-то решили, что партия никак в этих выборах не участвует. Это частное мнение. Мы, со своей стороны, никогда ничего подобного тому, что называется отказом от участия в выборах, не декларировали. И даже наоборот». Восемь партийцев регистрацию не получили – это и действующие депутаты Мосгордумы, и муниципальные депутаты, добавляет Смолкин. По его словам, рейтинг партии в Москве стабилен и находится на уровне 25%.