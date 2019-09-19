Повторные выборы в Израиле снова не выявили победителя

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху будет трудно сохра­нить свой пост по итогам повторных выборов АР

Подсчет голосов на прошедших во вторник парламентских выборах в Израиле все еще не завершен, но уже ясно, что явного победителя опять не будет, как и на предыдущих выборах в апреле. После подсчета 98% голосов блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получает 31 место в парламенте и с небольшим отрывом проигрывает блоку бывшего начальника генштаба Бени Ганца «Кахоль-Лаван» (33 места). В среду Нетаньяху подтвердил намерение включить в свою коалицию религиозные партии, однако даже с учетом их мандатов его правый блок сможет получить лишь 55 мест, пишет газета Haaretz. Левоцентристский блок Ганца при поддержке малых партий может рассчитывать на 57 мест. Таким образом, чтобы получить необходимое большинство в 61 место, двум крупнейшим блокам придется объединиться в коалицию или договориться с третьей силой – партией «Наш дом – Израиль» экс-министра обороны Авигдора Либермана, набравшей предварительно 8 мест.

По мнению одного из лидеров партии «Кахоль-Лаван» – Яира Лапида, Нетаньяху не признает результаты выборов и «намерен втянуть страну в новые повторные выборы». «Созданию правительства национального единства препятствует только один человек», – осуждает Лапид премьер-министра. При этом именно Нетаньяху в четверг пригласил «Кахоль-Лаван» на встречу для переговоров о создании коалиции. Ганц, в свою очередь, считает, что по результатам выборов право возглавить правительство переходит к нему. Поэтому он намерен сам сформировать и возглавить правительство национального единства. В него должны войти только светские партии – «Кахоль-Лаван» пользуется косвенной поддержкой арабских партий, поэтому не может вступать в коалицию с религиозными еврейскими партиями. Поддержка ультрарелигиозных партий была одной из главных претензий Ганца к Нетаньяху.