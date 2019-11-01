Дело Кирилла Серебренникова пошло на второй круг

Евгений Разумный / Ведомости

В Мещанском суде в пятницу стартовал повторный процесс по делу «Седьмой студии». Режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег Юрия Итина, Алексея Малобродского и Софью Апфельбаум обвиняют в хищении бюджетных средств (ч 4. ст. 159 УК). Судя по всему, процесс будет идти в ускоренном режиме. «Работать с вами мы будем каждый день, с десяти до шести вечера», – предупредила участников процесса председательствующая судья Олеся Менделеева. На недовольное гудение участников процесса она отреагировала рекомендацией принять происходящее «как факт» и напомнила, что суд всегда может изменить меру пресечения подсудимым.

В сентябре судья Мещанского суда Ирина Аккуратова приняла решение вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении. Тогда же суд отменил подписку о невыезде, под которой находились все фигуранты дела. В начале октября Мосгорсуд отменил решение о возвращении дела и вернул его в Мещанский суд для рассмотрения в новом составе суда. Гособвинение в пятницу попросило вернуть обвиняемых под подписку, так как они обвиняются в тяжком преступлении, а нанесенный ими ущерб не погашен. Но судья не поддержала ходатайство прокурора, напомнив, что тяжесть предъявленных обвинений не может быть основанием для ареста, а оснований подозревать их в попытках скрыться обвиняемые не давали.

Прокурор повторно огласил обвинение, оно не изменилось. Серебренников и его коллеги, по версии следствия, с корыстным умыслом создали преступную группу, которая имела единственную цель – хищение бюджетных средств. Серебренников разработал план и привлек к его реализации Юрия Итина, который стал гендиректором АНО «Седьмая студия». Итин и Серебренников, находясь в доверительных отношениях, приняли решение создать устойчивую и сплоченную организованную группу, к участию в которых привлекли ранее знакомых Малобродского, Воронову, Масляеву (бывший главный бухгалтер «Седьмой студии»), а также Апфельбаум. Злоумышленники «поделили между собой преступные роли и тщательно разработали план хищения, согласно которому требовалось обеспечить ежегодное выделение учрежденной Серебренниковым НКО средств федерального бюджета путем составления, направления и согласования с Минкультуры заведомо недостоверного списка планируемых мероприятий, содержащих завышенные сведения об их стоимости», читал прокурор.

Апфельбаум, возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, обеспечила преимущество «Седьмой студии» в торгах и заключение госконтракта на проведение проекта. Полученные деньги, как следует из обвинительного заключения, участники преступной группы обналичивали через оформленные на разные фирмы платежные поручения, а полученную наличность «противоправно и безвозмездно обратили в свою пользу и распорядились ими по собственному усмотрению».

Адвокаты обвиняемых подтвердили, что в обвинительном заключении не услышали ничего нового. Да этого и не следовало ждать – дело-то в прокуратуру не возвращалось, напоминает защитник Итина Юрий Лысенко.

Суд также успел в пятницу допросить Софью Апфельбаум – она единственная из всех обвиняемых согласилась давать показания до представления всех доказательств обвинения. Она сообщила суду, что «Платформа» – авторский проект Серебренникова, который в 2011 г. утвердил президент Дмитрий Медведев, а постановление о выделении «Седьмой студии» субсидии на его реализацию подписал премьер-министр Владимир Путин. Следующее заседание назначено на вторник.

Политолог Михаил Виноградов не берется прогнозировать ход нового процесса, но напоминает, что последние события в правовой сфере идут в общем тренде «органы не ошибаются». Не исключено, что мы наблюдаем очередную попытку продемонстрировать историческое единство правоохранительной и судебной систем, считает эксперт.