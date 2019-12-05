В Египте разбился истребитель российского производства МиГ-29

В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 г., стало известно «Ведомостям». По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться, но пока о состоянии его здоровья конкретных данных не поступало, сообщили «Ведомостям» два менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, причиной инцидента могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота.