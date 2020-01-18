Путин пообещал ветеранам Великой Отечественной войны по 75 000 рублей
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне все ветераны получат единовременные выплаты в размере 75 000 руб., объявил президент Владимир Путин. Труженикам тыла выплатят по 50 000 руб.
Обычно единовременные выплаты к годовщине Победы составляли 5000 — 10 000 руб.
Путин 18 января прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Президент посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень». Затем он почтил память погибших во время блокады, возложив венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.
Президент также встретился в Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений. На встрече Путин наградил четырех ветеранов юбилейными медалями, посвященными 75-летию Победы. Награды получили петербуржцы Валентина Андронова, Анатолий Климов, Екатерина Тутурова и Борис Феофанов.
Россия 9 мая 2020 г. отпразднует 75-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны.
Ожидается, что на памятные мероприятия приедут многие мировые лидеры. В частности, будет приглашен президент Украины Владимир Зеленский, сообщал помощник Путина Юрий Ушаков. О желании приехать в Москву 9 мая говорил президент США Дональд Трамп (Путин пригласил его во время встречи в Осаке на саммите G20). Более десяти лидеров государств уже подтвердили свое участие в праздновании, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.