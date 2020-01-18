Путин пообещал ветеранам Великой Отечественной войны по 75 000 рублей

Ожидается, что на памятные мероприятия приедут многие мировые лидеры. В частности, будет приглашен президент Украины Владимир Зеленский, сообщал помощник Путина Юрий Ушаков. О желании приехать в Москву 9 мая говорил президент США Дональд Трамп (Путин пригласил его во время встречи в Осаке на саммите G20). Более десяти лидеров государств уже подтвердили свое участие в праздновании, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, а также лидеры Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.