Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Практика
Справочник компаний
Политика

Бизнес-омбудсмен увидел в антикартельных поправках риски для свободы предпринимательства

Федеральная антимонопольная служба уверена, что Борису Титову не о чем беспокоиться
Анастасия Корня
Премьер Михаил Мишустин и уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов (на фото слево на право) /Коммерсантъ

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьеру Михаилу Мишустину письмо (копия есть у «Ведомостей») с просьбой дать поручение о дополнительной проработке подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) антикартельных законопроектов, которые «несут существенные риски ограничения прав и свобод предпринимательской деятельности». 

Титов обращает внимание премьера на то, что предложенные ФАС поправки резко, но не вполне определенно расширяют зону уголовной ответственности бизнеса за сговоры на рынке. В частности, предлагается усилить ответственность за картели, исключив обязательный признак «ограничение конкуренции» (ответственность должна наступать уже за сам факт участия в картеле). Это может привести к росту числа уголовных дел и снижению требований к качеству их рассмотрения, предупреждает бизнес-омбудсмен. Не ясно также, по его мнению, что следует понимать под участием в картеле и кто может стать субъектом такого преступления. А при определении размера преступного дохода ФАС предлагает учитывать выручку без вычета расходов, а не доход, как это принято сейчас.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.