Бизнес-омбудсмен увидел в антикартельных поправках риски для свободы предпринимательства

Титов обращает внимание премьера на то, что предложенные ФАС поправки резко, но не вполне определенно расширяют зону уголовной ответственности бизнеса за сговоры на рынке. В частности, предлагается усилить ответственность за картели, исключив обязательный признак «ограничение конкуренции» (ответственность должна наступать уже за сам факт участия в картеле). Это может привести к росту числа уголовных дел и снижению требований к качеству их рассмотрения, предупреждает бизнес-омбудсмен. Не ясно также, по его мнению, что следует понимать под участием в картеле и кто может стать субъектом такого преступления. А при определении размера преступного дохода ФАС предлагает учитывать выручку без вычета расходов, а не доход, как это принято сейчас.