Путин заявил, что не возглавит Госсовет после президентского срока
Президент России Владимир Путин заявил, что не может возглавить Госсовет, потому что это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Вопрос, какой орган государственной власти он может возглавить после окончания президентского срока, был задан на встрече с представителями общественности в Иваново.
«Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, – вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать»
В ходе встречи Путин заявил, что не хочет отменять ограничение президентских сроков. Он напомнил, что ранее с такой просьбой к нему обращался петербургский ветеран. «Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять и не на десять лет, а минимум лет на 30 или 50», – сказал президент.
Он также высказался против введения в России парламентской республики. По его словам, в России «будет плохо» без сильной президентской власти из-за отсутствия устойчивых политических партий, которые, по словам президента, «росли в Европе столетиями».
15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин инициировал изменение Конституции. Согласно внесенным Путиным поправкам, в Конституции закрепляется статус Госсовета. В полномочиях президента будет указано, что он «формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом».
Эксперты обращали внимание на то, что в этой статье не указано, что действующий президент возглавляет Госсовет (как это прописано в случае с Советом безопасности), и на этом основании высказывали предположение, что после окончания нынешнего президентского срока Владимир Путин может возглавить этот орган.