Путин заявил, что не возглавит Госсовет после президентского срока

В ходе встречи Путин заявил, что не хочет отменять ограничение президентских сроков. Он напомнил, что ранее с такой просьбой к нему обращался петербургский ветеран. «Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять и не на десять лет, а минимум лет на 30 или 50», – сказал президент.