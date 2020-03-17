Подал в отставку бессменный председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Отставки Горбунова давно добивалась оппозиция. В прошлом году этот вопрос обсуждался на встрече председателя ЦИК Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Тогда глава ЦИК призналась, что у комиссии давно есть претензии к работе Мосгоризбиркома, но она не может прямым указанием отправить в отставку Горбунова. «Мы можем выразить недоверие», – говорила Памфилова, подчеркивая, что в любом случае вопрос о замене руководства комиссии будет решен только после сентябрьских выборов в Мосгордуму. «Это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к [мэру Сергею] Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так. Однако 26 лет [в избиркоме] – более чем достаточно», – заявила она, оговорившись, что необходимо «серьезно подготовиться», исключить «кампанейщину» и собрать необходимые факты. Но реальной причиной отставки Горбунова стало состояние его здоровья, говорит собеседник «Ведомостей» в ЦИК.