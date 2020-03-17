Подал в отставку бессменный председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, бессменно возглавлявший Мосгоризбирком с 1995 г., сложил полномочия председателя. 16 марта решением комиссии он освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, следует из постановления, опубликованного на сайте Мосгоризбиркома. «Покидаю свой пост по состоянию здоровья, – цитирует Горбунова ТАСС. – Я уже на пенсии. Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной. Завтра [на заседании Центризбиркома] узнаете, кто займет мою должность».
По действующим правилам Центризбирком (ЦИК) должен предложить городской комиссии новую кандидатуру председателя, а Мосгоризбирком – избрать его на своем заседании.
Вопрос о кандидатуре нового председателя Мосгоризбиркома значится в повестке заседания ЦИК 18 марта. Два человека в ЦИК говорят, что на эту должность уже согласована кандидатура действующего зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, который с понедельника исполняет обязанности председателя. Горбунов из состава комиссии не выходит, поэтому вакансия не открывается – выбирать нового председателя горизбиркому придется из своего состава, объясняет «Ведомостям» собеседник в ЦИК. Логично, что на должность предложен его ближайший соратник, добавляет он.
Отставки Горбунова давно добивалась оппозиция. В прошлом году этот вопрос обсуждался на встрече председателя ЦИК Эллы Памфиловой с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Тогда глава ЦИК призналась, что у комиссии давно есть претензии к работе Мосгоризбиркома, но она не может прямым указанием отправить в отставку Горбунова. «Мы можем выразить недоверие», – говорила Памфилова, подчеркивая, что в любом случае вопрос о замене руководства комиссии будет решен только после сентябрьских выборов в Мосгордуму. «Это назрело. Он знает, Горбунов, я не скрываю это. Еще полтора года назад обращалась к [мэру Сергею] Собянину, что пора менять, Москва такой город. Но Москва решила так. Однако 26 лет [в избиркоме] – более чем достаточно», – заявила она, оговорившись, что необходимо «серьезно подготовиться», исключить «кампанейщину» и собрать необходимые факты. Но реальной причиной отставки Горбунова стало состояние его здоровья, говорит собеседник «Ведомостей» в ЦИК.
Похоже, решение было принято после летних протестов, предполагает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Было заявлено, что у Горбунова проблемы со здоровьем, на публике он не появлялся. И в итоге в ходе подготовки к общероссийскому голосованию [по поправкам в Конституцию] сменили лицо московской избирательной системы, чтобы прошлогодние скандалы не омрачили голосование. Но Горбунов остается в избиркоме, так что скорее речь идет об имиджевом ребрендинге». По факту председателем будет другой человек, пусть и из той же команды, отмечает эксперт: «Ермолов привнесет больше адекватности в работу комиссии как неконфликтный и профессиональный человек. Вряд ли ему позволят кардинально что-то изменить, но ситуацию это улучшит».