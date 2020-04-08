Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Сандерс участвовал и в предыдущей президентской гонке в 2016 г., но в конце концов тоже снял свою кандидатуру в пользу более умеренного кандидата Хиллари Клинтон. Теперь он вышел из соревнования, когда понял, что у него чисто математически нет шансов стать кандидатом, отмечает профессор Высшей школы экономики Израэл II Маркес: «В 2016 г. его обвиняли в том, что он слишком долго участвует в праймериз и тем самым уменьшает шансы Клинтон. Вероятно, он не хочет повторения этого в нынешней кампании». Несмотря на то что кандидатом уже точно будет Байден, праймериз все равно должны пройти во всех штатах, поясняет Маркес. Многие из них отложили процедуру голосования на фоне пандемии или разрешили избирателям голосовать по почте. Однако, отмечает профессор, в прореспубликанских штатах голосование по почте не слишком одобряют: «Формально республиканцы говорят, что это может привести к нарушениям, но на самом деле они опасаются роста явки, которая, по их мнению, поможет демократам».