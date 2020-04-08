Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в США

Демократ Берни Сандерс вышел из президентской гонки в СШАСоперником Дональда Трампа станет бывший вице-президент Джо Байден
Сенатор от Вермонта Берни Сандерс 7 апреля объявил о прекращении своей кампании за выдвижение в президенты США от демократической партии. Теперь ее кандидатом на ноябрьских выборах станет бывший вице-президент Джозеф Байден.
В своем видеообращении Сандерс поблагодарил сторонников и подчеркнул, что выиграл идеологическую борьбу: «Еще недавно наши идеи казались радикальными, а сейчас они стали частью мейнстрима, и их уже воплощают в жизнь». Он также отметил, что его кампанию финансировали сами американцы, а не корпоративные элиты. После окончания кампании Сандерс пообещал и дальше продвигать левую повестку, представляя свой штат в сенате, и сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. Он добавил, что к решению выйти из президентской гонки его подтолкнула именно пандемия, которая продемонстрировала всю слабость и неэффективность нынешней системы здравоохранения и социальной защиты США. По подсчетам Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в стране 8 апреля перевалило за 400 000 человек, а количество жертв инфекции превысило 13 000.
Решать вопрос о выдвижении кандидата в президенты будет национальный конвент (съезд) демократической партии, намеченный на конец августа. По словам Сандерса, на данный момент его поддерживают на 300 делегатов меньше, чем Байдена, и «продолжение гонки в такой ситуации бессмысленно». По данным Associated Press, на момент снятия своей кандидатуры Сандерс успел заручиться поддержкой 914 делегатов, а Байден – 1217. Чтобы стать кандидатом, номинант должен получить голоса 1991 делегата.
Сандерc успешно выступил на первых четырех праймериз, однако большая часть демократического истеблишмента считала его слишком левым для решающего противостояния с действующим президентом Дональдом Трампом на выборах 3 ноября. По результатам «супервторника» 3 марта, когда голосование прошло сразу в 14 штатах и Американском Самоа, Сандерса обогнал более умеренный Байден, который и почти во всех следующих праймериз уверенно удерживал лидерство. Этому способствовал и выход из гонки других демократических кандидатов – бывшего мэра города Саут-Бенд в штате Индиана Пита Буттиджича, сенаторов Эми Клобушар и Элизабет Уоррен, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
Сандерс участвовал и в предыдущей президентской гонке в 2016 г., но в конце концов тоже снял свою кандидатуру в пользу более умеренного кандидата Хиллари Клинтон. Теперь он вышел из соревнования, когда понял, что у него чисто математически нет шансов стать кандидатом, отмечает профессор Высшей школы экономики Израэл II Маркес: «В 2016 г. его обвиняли в том, что он слишком долго участвует в праймериз и тем самым уменьшает шансы Клинтон. Вероятно, он не хочет повторения этого в нынешней кампании». Несмотря на то что кандидатом уже точно будет Байден, праймериз все равно должны пройти во всех штатах, поясняет Маркес. Многие из них отложили процедуру голосования на фоне пандемии или разрешили избирателям голосовать по почте. Однако, отмечает профессор, в прореспубликанских штатах голосование по почте не слишком одобряют: «Формально республиканцы говорят, что это может привести к нарушениям, но на самом деле они опасаются роста явки, которая, по их мнению, поможет демократам».