46 курсантов и сотрудников военных училищ заражены коронавирусом

46 курсантов и сотрудников военных училищ заражены коронавирусомВоенные разных стран мира крайне неохотно признают случаи таких заболеваний
У 31 воспитанника Нахимовских училищ в Москве обнаружен коронавирус, их состояние нормальное. Об этом сообщило Министерство обороны России 17 апреля. Никто из курсантов не принимал участия в подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тренировки были прекращены накануне по решению президента России Владимира Путина. В тот же день, 16 апреля департамент информации Минобороны сообщил, что коронавирус обнаружен у 14 курсантов и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военно-инженерного училища. 14 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что по состоянию на 30 марта коронавирусная инфекция была установлена у трех военнослужащих Минобороны.
По словам человека, близкого к Минобороны, и источника в Вооруженных силах, в параде 9 мая должна была участвовать и сводная формация курсантов из нескольких Нахимовских училищ, по большей части из Санкт-Петербурга. Они, по словам одного из собеседников «Ведомостей», действительно не успели принять участие в общих тренировках парада. В которых участвовали более 12 000 пеших военнослужащих. Департамент информации министерства обороны не ответил на запрос «Ведомостей» о подготовке к параду и общем количестве военнослужащих, у которых обнаружена коронавирусная инфекция.