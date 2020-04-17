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46 курсантов и сотрудников военных училищ заражены коронавирусом

Военные разных стран мира крайне неохотно признают случаи таких заболеваний
Алексей Никольский
Кирилл Кухмарь / ТАСС

У 31 воспитанника Нахимовских училищ в Москве обнаружен коронавирус, их состояние нормальное. Об этом сообщило Министерство обороны России 17 апреля. Никто из курсантов не принимал участия в подготовке к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тренировки были прекращены накануне по решению президента России Владимира Путина. В тот же день, 16 апреля департамент информации Минобороны сообщил, что коронавирус обнаружен у 14 курсантов и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военно-инженерного училища. 14 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что по состоянию на 30 марта коронавирусная инфекция была установлена у трех военнослужащих Минобороны.

По словам человека, близкого к Минобороны, и источника в Вооруженных силах, в параде 9 мая должна была участвовать и сводная формация курсантов из нескольких Нахимовских училищ, по большей части из Санкт-Петербурга. Они, по словам одного из собеседников «Ведомостей», действительно не успели принять участие в общих тренировках парада. В которых участвовали более 12 000 пеших военнослужащих. Департамент информации министерства обороны не ответил на запрос «Ведомостей» о подготовке к параду и общем количестве военнослужащих, у которых обнаружена коронавирусная инфекция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных