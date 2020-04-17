46 курсантов и сотрудников военных училищ заражены коронавирусом

По словам человека, близкого к Минобороны, и источника в Вооруженных силах, в параде 9 мая должна была участвовать и сводная формация курсантов из нескольких Нахимовских училищ, по большей части из Санкт-Петербурга. Они, по словам одного из собеседников «Ведомостей», действительно не успели принять участие в общих тренировках парада. В которых участвовали более 12 000 пеших военнослужащих. Департамент информации министерства обороны не ответил на запрос «Ведомостей» о подготовке к параду и общем количестве военнослужащих, у которых обнаружена коронавирусная инфекция.