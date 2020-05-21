У семьи Вячеслава Володина обнаружена недвижимость на 1,1 млрд рублей

У семьи Вячеслава Володина обнаружена недвижимость на 1,1 млрд рублейСпикеру Госдумы и его матери принадлежат 3 квартиры в Москве и усадьба в Подмосковье
У семьи председателя Госдумы Вячеслава Володина нашлась еще одна огромная квартира в Москве. Она может стоить более 400 млн руб., сообщил The Insider. Общая же стоимость контролируемой семьей Володина личной недвижимости составляет около 1,1 млрд руб.
Обнаруженная The Insider двухэтажная квартира площадью 374 кв. м. расположена в ЖК «Фьюжн Парк» в престижном московском районе Хамовники. По данным Росреестра, в 2013 г. ее приобрела Яна Полякина. Сейчас ей 33 года. В марте 2020 г. она сменила фамилию на Володина, следует из данных ЕГРЮЛ. The Insider предполагает, что Володина может быть новой женой спикера Госдумы.
С первой женой спикер Госдумы развелся много лет назад. В последней опубликованной декларации о доходах Володина (за 2018 г.) сведений о новой супруге не было. У Володина есть дочь Светлана 1990 года рождения и два сына. В 2015 г. РБК писал, что старшему из них – Владимиру было 2 года, младшему – год.
С 2018 г. квартира в Хамовниках принадлежит ООО «Инвест-холдинг». Эта компания зарегистрирована в 2006 г. и всегда контролировалась матерью Володина – 84-летней Лидией Барабановой. В 2013 г. 46% ООО досталось Яне Полякиной, а в 2016 г. этот пакет перешел Юрию Полякину. The Insider называет его отцом Яны.
Цена квадратного метра жилья во «Фьюжн Парк» составляет около 1,2 млн руб., следует из данных ЦИАН. То есть квартира стоит около 420 млн руб.
На мать Володина записана также квартира в элитном ЖК «Белый лебедь» на Мичуринском проспекте (выписка есть у «Ведомостей»). Ее площадь 391 кв. м. Рыночная стоимость – около 190 млн руб., следует из данных ЦИАН. Ранее Володин говорил, что квартира обошлась существенно дешевле и была куплена по договору долевого строительства.
Еще одной квартирой – на Патриарших прудах площадью 167 кв м. – Володин владеет сам. Она принадлежит спикеру с 2003 г., там же прописана и его мать. По данным ЦИАН, сейчас квартира может стоить около 260 млн руб.
Также на Володина записан участок в дачном кооперативе «Сосны» в Истринском районе Подмосковья площадью 83 «сотки», следует из данных Росреестра. Особняк построили по соседству с поместьями других видных единороссов – Игоря Руденского, Сергея Неверова, Николая Ашлапова, а также главы аппарата правительства Сергея Приходько, обнаружил в 2015 г. Алексей Навальный.
На участке расположен 4-этажный дом в 989 км м, а также два гостевых дома площадью 677 кв. м. В общем ансамбле находится также участок в 110 «соток», который, судя по декларации Володина, он арендует. Собственником земли в выписке Росреестра указано ДНП «Сосны», в котором Володин числился соучредителем. Рыночная стоимость особняка даже без этой «арендованной» земли может превышать 210 млн руб., а вместе с ней – около 400 млн руб., следует из оценки «Ведомостей» по данным ЦИАН.
В итоге рыночная стоимость столичной и подмосковной недвижимости во владении семьи Володина составляет около 1,1 млрд руб.
Кроме того, дочь спикера Светлана владеет квартирой площадью 82 кв м на ул. Зоологической в Пресненском районе Москвы. Она стоит около 30 млн руб.
Вместе с матерью Лидией Барабановой Володин с 1999 г. владел третью одного из крупнейших в России производителей подсолнечного масла и майонеза — компании «Солнечные продукты». В 2007 г. они продали доли партнеру – Владиславу Бурову. Сумма сделки составила около $200 млн, в частности доход самого Володина – 592 млн руб., объяснял он источники своих богатств Газете.Ру. Вырученные деньги Барабанова вложила в недвижимость, говорил Володин: «Недвижимость — выгодный актив. Она вложила в него свои средства».
Семья спикера Госдумы активно вкладывала средства в землю Смоленской области — села Мольгино и Городня. Барабанова владеет сельскохозяйственным предприятием и одноименным лесоохотничьим хозяйством «Городнянское» (ранее называлось Боброво). Земельные активы под сельское хозяйство и жилищную застройку управляются через АО «Холдинг Днепрово», следует из данных Росреестра и СПАРК. Компания зарегистрирована в 2018 г. На момент регистрации владельцем 100% доли указана Барабанова. Кому сейчас принадлежит эта компания, неизвестно.
Смоленскую усадьбу семьи Володина в 2017 г. показывал телеканал «Дождь»: на одном из многочисленных участков расположен большой пруд, оборудована вертолетная площадка и содержится хозяйство, которое разводит маралов. Площадь земельных угодий, по которым удалось собрать выписки Росреестра, превышает 450 га, их стоимость более 1,4 млрд руб., следует из данных Росреестра и ЦИАН. Изначально «Боброво» выкупило в этих краях около 2000 га земли для обустройства, писала Медуза.
Вячеслав Володин работает на выборных должностях и госслужбе с 1990 года. В 1999 г. он стал депутатом Госдумы, в 2011 г. назначен первым замглавы администрации президента. В 2015 г. вновь избрался в Госдуму, а с 2016 г. – стал спикером нижней палаты парламента. Володин прославился фразой «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». По декларации за 2018 г., доход Володина составил 72 млн руб.
«Ведомости» ожидают комментарий пресс-службы Госдумы.