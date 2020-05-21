У семьи Вячеслава Володина обнаружена недвижимость на 1,1 млрд рублей

Яна Полякина-Володина стала партнером по бизнесу матери Вячеслава Володина еще в 2011 году. В 2012 году Полякина учредила фонд «Я — гражданин». Про его деятельность мало что известно, зато он получил в пользование от правительства Москвы четырехэтажный особняк в Старомонетном переулке с видом на Болотную площадь, писала «Медуза». / соцсети