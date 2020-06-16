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Прямая линия с Путиным пройдет после голосования по поправкам в Конституцию

По словам Пескова, ее отложили «по понятным причинам»
Алена Якушова Светлана Бочарова
Евгений Разумный / Ведомости

Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году отложена «по понятным причинам», сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До голосования по поправкам в Конституцию проведение этого традиционного мероприятия не планируется, ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, прямая линия в этом году пройдет в обычном формате, но позже. «Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», — сказал пресс-секретарь.

Последние три прямых линии президента (в 2017-2019 гг.) прошли в июне. С 2013 по 2016 гг. мероприятие проходило в апреле, с 2008 по 2011 гг. — в декабре., в 2006-2007 гг. — в октябре, в 2005 г. — в сентябре, а первые три прямых эфира состоялись в разных числах декабря 2001-2003 гг.

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20 июня 2019 г. президент Путин провел свою 17-ую прямую линию. Всего в ходе трансляции был озвучен 81 вопрос. Президент отвечал на них в течение чуть более четырех часов. 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Источники «Ведомостей» ранее сообщали о планируемом акценте на личном участии президента Путина в информировании россиян о поправках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных