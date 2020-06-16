Прямая линия с Путиным пройдет после голосования по поправкам в Конституцию

Прямая линия с Путиным пройдет после голосования по поправкам в КонституциюПо словам Пескова, ее отложили «по понятным причинам»
Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году отложена «по понятным причинам», сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До голосования по поправкам в Конституцию проведение этого традиционного мероприятия не планируется, ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, прямая линия в этом году пройдет в обычном формате, но позже. «Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», — сказал пресс-секретарь.
Последние три прямых линии президента (в 2017-2019 гг.) прошли в июне. С 2013 по 2016 гг. мероприятие проходило в апреле, с 2008 по 2011 гг. — в декабре., в 2006-2007 гг. — в октябре, в 2005 г. — в сентябре, а первые три прямых эфира состоялись в разных числах декабря 2001-2003 гг.
20 июня 2019 г. президент Путин провел свою 17-ую прямую линию. Всего в ходе трансляции был озвучен 81 вопрос. Президент отвечал на них в течение чуть более четырех часов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Источники «Ведомостей» ранее сообщали о планируемом акценте на личном участии президента Путина в информировании россиян о поправках.