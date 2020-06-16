Прямая линия с Путиным пройдет после голосования по поправкам в Конституцию

Последние три прямых линии президента (в 2017-2019 гг.) прошли в июне. С 2013 по 2016 гг. мероприятие проходило в апреле, с 2008 по 2011 гг. — в декабре., в 2006-2007 гг. — в октябре, в 2005 г. — в сентябре, а первые три прямых эфира состоялись в разных числах декабря 2001-2003 гг.