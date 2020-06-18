Умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина

В январе политик во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. В региональном управлении МЧС поведение Игнатьева назвали «дружеской шуткой». В пресс-службе главы Чувашии утверждали, что Игнатьев поднял ключи высоко для того, чтобы их все могли увидеть. За несколько дней до этого инцидента экс-глава Чувашии на мероприятии в честь Дня печати нелестно отозвался о журналистах, критикующих власть, и заявил, что их «надо мочить». Позже он извинился за высказывание.