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Умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина

СМИ сообщали, что Михаил Игнатьев был госпитализирован с пневмонией
Артем Гирш
Валерий Шарифулин / ТАСС

На 59 году жизни скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил эту информацию «РИА Новости».

В конце мая Игнатьева госпитализировали в больницу Петербурга с двусторонней пневмонией. Он находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). По данным источника «Интерфакса», у него был коронавирус.

Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. До этого в течение восьми лет он работал на посту министра сельского хозяйства региона.

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января из-за утраты доверия. Причиной отставки стало неэтичное поведение политика. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение об отставке проявлением неуважения к людям со стороны Игнатьева.

Бывший глава Чувашии подал в суд на Путина из-за своей отставки

Михаил Игнатьев возглавлял регион 9,5 года

В январе политик во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. В региональном управлении МЧС поведение Игнатьева назвали «дружеской шуткой». В пресс-службе главы Чувашии утверждали, что Игнатьев поднял ключи высоко для того, чтобы их все могли увидеть. За несколько дней до этого инцидента экс-глава Чувашии на мероприятии в честь Дня печати нелестно отозвался о журналистах, критикующих власть, и заявил, что их «надо мочить». Позже он извинился за высказывание.

6 мая стало известно, что Игнатьев подал иск в Верховный суд России с целью оспорить указ Путина о досрочной отставке. Первое судебное заседание по делу было назначено на 30 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных