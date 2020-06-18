Умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина

Умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на ПутинаСМИ сообщали, что Михаил Игнатьев был госпитализирован с пневмонией
На 59 году жизни скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Врио главы Чувашии Олег Николаев подтвердил эту информацию «РИА Новости».
В конце мая Игнатьева госпитализировали в больницу Петербурга с двусторонней пневмонией. Он находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). По данным источника «Интерфакса», у него был коронавирус.
Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. До этого в течение восьми лет он работал на посту министра сельского хозяйства региона.
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игнатьева 29 января из-за утраты доверия. Причиной отставки стало неэтичное поведение политика. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение об отставке проявлением неуважения к людям со стороны Игнатьева.
В январе политик во время вручения местному управлению МЧС новой аварийно-спасательной техники вынудил одного из офицеров подпрыгнуть за ключами от автомобиля. Видео с инцидентом распространили местные СМИ. В региональном управлении МЧС поведение Игнатьева назвали «дружеской шуткой». В пресс-службе главы Чувашии утверждали, что Игнатьев поднял ключи высоко для того, чтобы их все могли увидеть. За несколько дней до этого инцидента экс-глава Чувашии на мероприятии в честь Дня печати нелестно отозвался о журналистах, критикующих власть, и заявил, что их «надо мочить». Позже он извинился за высказывание.
6 мая стало известно, что Игнатьев подал иск в Верховный суд России с целью оспорить указ Путина о досрочной отставке. Первое судебное заседание по делу было назначено на 30 июня.