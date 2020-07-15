В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за беспорядков во время протестов

Накануне в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Бобруйске, Солигорске и других городах Белоруссии состоялись стихийные акции протеста в поддержку политика, бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. ЦИК Белоруссии отказался регистрировать его кандидатом в президенты. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», всего во время акций протеста были задержаны более 270 человек, из них 230 митингующих — в Минске. В свою очередь МВД сообщало, что задержаны более 250 человек. После составления протоколов большинство из них были отпущены.