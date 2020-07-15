В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за беспорядков во время протестов

В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за беспорядков во время протестовНа акции задержали свыше 270 человек, из них более 10 журналистов
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после беспорядков во время акций протеста в Минске, передает информагентство «БелТА». Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника управления СК по Минску Андрей Мотолько. Подозреваемым по делу грозит наказание в виде штрафа, условного срока или лишения свободы сроком до двух лет.
По его словам, дело заведено по факту организации акций протеста и активного участия в них митингующих. По версии следствия, протестующие грубо нарушали общественный порядок на улицах Минска и оказывали «явное неповиновение» сотрудникам МВД. К уголовному делу приобщены все размещенные в интернете видеоматериалы. Также задержаны лица, участвовавшие в протестах. «Их действиям будет дана правовая оценка», — заявил Мотолько.
Накануне в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Бобруйске, Солигорске и других городах Белоруссии состоялись стихийные акции протеста в поддержку политика, бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. ЦИК Белоруссии отказался регистрировать его кандидатом в президенты. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», всего во время акций протеста были задержаны более 270 человек, из них 230 митингующих — в Минске. В свою очередь МВД сообщало, что задержаны более 250 человек. После составления протоколов большинство из них были отпущены.
Среди задержанных оказались более 10 журналистов. Речь идет о корреспондентах таких изданий, как «Еврорадио», «Радио Свобода», «Новага часу», «Белсаты», TUT.BY и «Сильные новости».
По информации TUT.BY, сотрудники ОМОН и правоохранительных органов использовали силу для подавления протеста. Оказывающих сопротивление били дубинками. «Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», — передавал корреспондент издания.
Бабарико, объявившего ранее об участии в президентской гонке, задержали 18 июня. Следствие подозревает его в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. 2 июля ему было предъявлено обвинение. Бабарико вину не признает и считает возбужденное против него дело политическим преследованием. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призывал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка.