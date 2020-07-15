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В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за беспорядков во время протестов

На акции задержали свыше 270 человек, из них более 10 журналистов
Дарина Бухарова Ирина Чевтаева
AP

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после беспорядков во время акций протеста в Минске, передает информагентство «БелТА». Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника управления СК по Минску Андрей Мотолько. Подозреваемым по делу грозит наказание в виде штрафа, условного срока или лишения свободы сроком до двух лет.

По его словам, дело заведено по факту организации акций протеста и активного участия в них митингующих. По версии следствия, протестующие грубо нарушали общественный порядок на улицах Минска и оказывали «явное неповиновение» сотрудникам МВД. К уголовному делу приобщены все размещенные в интернете видеоматериалы. Также задержаны лица, участвовавшие в протестах. «Их действиям будет дана правовая оценка», — заявил Мотолько.

Накануне в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Бобруйске, Солигорске и других городах Белоруссии состоялись стихийные акции протеста в поддержку политика, бывшего предправления Белгазпромбанка Виктора Бабарико. ЦИК Белоруссии отказался регистрировать его кандидатом в президенты. По данным белорусского правозащитного центра «Весна», всего во время акций протеста были задержаны более 270 человек, из них 230 митингующих — в Минске. В свою очередь МВД сообщало, что задержаны более 250 человек. После составления протоколов большинство из них были отпущены.

Акции протеста на улицах Белоруссии. Фотографии

Милиция задерживала прохожих, поддерживавших кандидата в президенты Виктора Бабарико

Среди задержанных оказались более 10 журналистов. Речь идет о корреспондентах таких изданий, как «Еврорадио», «Радио Свобода», «Новага часу», «Белсаты», TUT.BY и «Сильные новости».

По информации TUT.BY, сотрудники ОМОН и правоохранительных органов использовали силу для подавления протеста. Оказывающих сопротивление били дубинками. «Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», — передавал корреспондент издания.

Бабарико, объявившего ранее об участии в президентской гонке, задержали 18 июня. Следствие подозревает его в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. 2 июля ему было предъявлено обвинение. Бабарико вину не признает и считает возбужденное против него дело политическим преследованием. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призывал не делать героев из «ворюг» и «обуржуевшихся банкиров» Белгазпромбанка.

Ранее по теме: Александр Лукашенко остался без популярных конкурентов на выборах президента

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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