Голунов подал иск к задержавшим его полицейским

Как пояснил Голунов «Интерфаксу», иск подан «за незаконное задержание и некачественную работу». «Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком – они занимались ее формальным исполнением», – пояснил он агентству. Журналист отметил, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы полицейские вернули полученную зарплату за время службы в наркоконтроле государству.