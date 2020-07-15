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Голунов подал иск к задержавшим его полицейским

Он требует с них 5 млн рублей за незаконное задержание и некачественную работу
Артем Гирш
Валерий Шарифулин / ТАСС

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов подал гражданский иск на 5 млн руб. к пятерым полицейским, которые ранее задержали его по делу о наркотиках, сообщает «Медуза». Представлять интересы Голунова в суде будет адвокат Сергей Бадамшин.

Как пояснил Голунов «Интерфаксу», иск подан «за незаконное задержание и некачественную работу». «Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком – они занимались ее формальным исполнением», – пояснил он агентству. Журналист отметил, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы полицейские вернули полученную зарплату за время службы в наркоконтроле государству.

В случае удовлетворения иска деньги он планирует направить в благотворительный фонд, который занимается вопросами, связанными с работой правоохранительных органов. По его словам, такая сумма обусловлена рекомендациями его адвоката.

ГУ МВД по Москве не стали комментировать информацию об иске.

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Год назад, 6 июня 2019 г., оперативники МВД задержали журналиста отдела расследований издания «Медуза» Ивана Голунова, обвинив его в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании обвинения сняли.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста. По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца купили и подложили журналисту наркотики. Бывшим полицейским ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Голунов по делу о наркотиках проходит потерпевшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных