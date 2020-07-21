Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
15 июля Госдума приняла ключевые поправки, в которых уточнялись вопросы об организации выборов. Главное из одобренных нововведений ‒ возможность голосования в течение двух или трех дней, в том числе на предродовых территориях и территориях общего пользования. Решение о проведении многодневного голосования избирком должен принять не позднее чем через десять дней со дня назначения выборов, подсчет бюллетеней начнется после окончания голосования в его последний день.
Вторая важная поправка касается наблюдателей на региональных и местных выборах. Теперь они должны «обладать активным избирательным правом на выборах в органы госвласти соответствующего субъекта России», т. е. граждане с регистрацией в других регионах наблюдать за выборами в чужом субъекте уже не смогут.
Законопроект был принят в первом чтении еще в 2012 г. Его внес в Госдуму тогдашний президент Дмитрий Медведев. В нем содержалась лишь норма о том, что партия может отзывать своих членов избиркомов. Эта норма осталась в окончательной редакции законопроекта.