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Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Татьяна Морозова

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.

15 июля Госдума приняла ключевые поправки, в которых уточнялись вопросы об организации выборов. Главное из одобренных нововведений ‒ возможность голосования в течение двух или трех дней, в том числе на предродовых территориях и территориях общего пользования. Решение о проведении многодневного голосования избирком должен принять не позднее чем через десять дней со дня назначения выборов, подсчет бюллетеней начнется после окончания голосования в его последний день.

Вторая важная поправка касается наблюдателей на региональных и местных выборах. Теперь они должны «обладать активным избирательным правом на выборах в органы госвласти соответствующего субъекта России», т. е. граждане с регистрацией в других регионах наблюдать за выборами в чужом субъекте уже не смогут.

Ранее по теме: Госдума поддержала идею трехдневного голосования на любых российских выборах

Законопроект был принят в первом чтении еще в 2012 г. Его внес в Госдуму тогдашний президент Дмитрий Медведев. В нем содержалась лишь норма о том, что партия может отзывать своих членов избиркомов. Эта норма осталась в окончательной редакции законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных