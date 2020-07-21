Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

15 июля Госдума приняла ключевые поправки, в которых уточнялись вопросы об организации выборов. Главное из одобренных нововведений ‒ возможность голосования в течение двух или трех дней, в том числе на предродовых территориях и территориях общего пользования. Решение о проведении многодневного голосования избирком должен принять не позднее чем через десять дней со дня назначения выборов, подсчет бюллетеней начнется после окончания голосования в его последний день.