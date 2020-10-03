Пашинян назвал беспрецедентными масштабы конфликта в Нагорном Карабахе

Премьер Армении рассказал, что Азербайджан задействовал сотни танков и бронемашин, десятки самолетов и беспилотников, тысячи ракет и снарядов, а также десятки тысяч человек. По его словам, масштабы этого нападения очень редки для XXI века. Руководят же нападением азербайджанских сил в разных звеньях 150 турецких военных, добавил Пашинян.