Пашинян назвал беспрецедентными масштабы конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян назвал беспрецедентными масштабы конфликта в Нагорном КарабахеПо его словам, действия азербайджанских сил координируют турецкие военные
Нападение Азербайджана на Нагорный Карабах беспрецедентно по своим масштабам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем видеообращении к нации.
Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению. Его масштабы беспрецедентны», — цитируют его РИА «Новости».
Премьер Армении рассказал, что Азербайджан задействовал сотни танков и бронемашин, десятки самолетов и беспилотников, тысячи ракет и снарядов, а также десятки тысяч человек. По его словам, масштабы этого нападения очень редки для XXI века. Руководят же нападением азербайджанских сил в разных звеньях 150 турецких военных, добавил Пашинян.
Азербайджану при этом не удалось решить стратегические задачи, отметил он.
Ранее в субботу Пашинян заявил, что переговоры между Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху станут возможны только после того, как Азербайджан прекратит агрессию.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».