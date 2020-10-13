Госдума одобрила пакет поправок, вытекающих из измененной Конституции

Госдума одобрила пакет поправок, вытекающих из измененной КонституцииРеальные практики последних 20 лет вписывают в законы, говорит эксперт
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект «О правительстве РФ», а также поправки в законы о Конституционном суде (КС) и прокуратуре. Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что законопроекты вытекают из поправок в Конституцию, которые вступили в действие 4 июля.
Согласно законопроекту о правительстве, президент осуществляет общее руководство Белым домом и обеспечивает взаимодействие правительства и других органов, которые входят в систему публичной власти. Председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом. Президент осуществляет руководство силовыми министерствами. Он теперь может освободить премьера от должности, не распуская правительство. Члены правительства назначаются президентом после утверждения Госдумой.
Кандидатура премьера выдвигается президентом, министров – премьером. Госдума должна их утвердить или отклонить. В случае трехкратного отклонения кандидатур Госдумой они назначаются без утверждения парламентом. Министры силового блока назначаются после консультаций с Советом Федерации. По словам Крашенинникова, в Госдуме утверждение министров будет проходить публично, они смогут ответить на вопросы о том, как видят развитие своего сектора, «с учетом публичности всех процедур выиграет общество».
Что касается поправок в законы о КС и прокуратуре, то судьям и прокурорам теперь и по этим законам запрещается иметь иностранное гражданство и зарубежные счета. Законопроект о КС меняет порядок формирования суда и количество судей – их теперь будет 11 вместо нынешних 19. Прекратить полномочия судей КС может президент после консультаций с Советом Федерации, это может произойти в случае порочащих поступков судей, а также при утрате ими российского гражданства, вступления в силу обвинительного приговора в отношении их и других обстоятельств. Согласно поправкам в закон о прокуратуре, заместители генпрокурора и прокуроры субъектов назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации. Генпрокурор освобождается от должности президентом, а не Советом Федерации.
«Сокращение числа судей Конституционного суда с возможностью давления приведет к политизации суда и подчинению судебной власти президенту, т. е. Владимиру Путину».
Депутаты в ходе заседания интересовались, будет ли Госдума участвовать в отстранении от должности министров, если они будут плохо исполнять свои обязанности. Депутата от «Справедливой России» Олега Шеина интересовало, успеют ли депутаты в течение недели (отведенной на назначение) рассмотреть все кандидатуры министров. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин раскритиковал законопроект о КС: «У нас что, еще восемь судей не может прокормить страна?» Уменьшение числа судей увеличивает вероятность давления на них, а право президента их уволить «прямо противоречит принципу разделения властей», заявил Рашкин. Вопросом о том, не нарушается ли принцип разделения властей, задавалась и депутат от КПРФ Вера Ганзя, которая сказала, что из-за законопроекта о правительстве усиливается президентская власть и президент, по сути, будет руководить исполнительной властью.
«Еще весной, когда обсуждались поправки в Конституцию ко второму чтению, было видно, что наряду с балансированием полномочий и развитием разных федеральных властных институтов происходит дальнейшее укрепление суперпрезидентского начала, а также усиление федерального уровня власти по отношению к региональному и местному уровню. То есть происходит имплементация сложившихся за 20 путинских лет реальных практик в формальную ткань Конституции и других законов», – говорит политолог Александр Пожалов.
У главы государства с прицелом на будущее появились дополнительные механизмы сдерживания потенциально непродуктивных инициатив выборных органов власти вроде приостановки процесса вступления в силу новых федеральных законов, добавляет эксперт. Новая норма о том, что президент осуществляет общее руководство правительством, не делает его частью исполнительной власти, считает Пожалов: «Ее стоит рассматривать именно в контексте общей роли президента как гаранта слаженной работы всей системы публичной власти». Поэтому ничего принципиально нового по сравнению с поправками в Конституцию не появилось, говорит он: «Изменились частности вроде порядка постановки вопроса об увольнении судей КС и оснований права вице-премьеров и министров совмещать свою работу в правительстве с губернаторством или занятием другой федеральной госдолжности».