Госдума одобрила пакет поправок, вытекающих из измененной Конституции

Что касается поправок в законы о КС и прокуратуре, то судьям и прокурорам теперь и по этим законам запрещается иметь иностранное гражданство и зарубежные счета. Законопроект о КС меняет порядок формирования суда и количество судей – их теперь будет 11 вместо нынешних 19. Прекратить полномочия судей КС может президент после консультаций с Советом Федерации, это может произойти в случае порочащих поступков судей, а также при утрате ими российского гражданства, вступления в силу обвинительного приговора в отношении их и других обстоятельств. Согласно поправкам в закон о прокуратуре, заместители генпрокурора и прокуроры субъектов назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации. Генпрокурор освобождается от должности президентом, а не Советом Федерации.