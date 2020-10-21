Конституционный суд защитили от «политизации процесса»

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что особое мнение запрещают судьям не в уголовном процессе, где может быть тайна, связанная с личностью человека, с безопасностью. Он предупредил коллег, что тем из них, кто будет назначен представителем Госдумы в КС, также будет запрещено что-либо комментировать. «И вот эти все [изменения] проходят под эгидой того, что мы приводим все в соответствие с Конституцией. Где в Конституции об этом было написано?!» – возмутился депутат. В Конституции написано, что разбирательства во всех судах открытые и гласные, за исключением определенных случаев, напомнил Иванов: «Но какие здесь определенные случаи, когда мы определяем, соответствует Конституции законодательная норма или не соответствует? Это полная узурпация власти».