Конституционный суд защитили от «политизации процесса»Госдума упростила поиск начальства КС и запретила высказывание особых мнений
Госдума 21 октября одобрила во втором, решающем чтении президентский пакет законопроектов в развитие его же поправок к Конституции. Наибольший резонанс вызвали поправки в закон «О Конституционном суде» (КС). Ко второму чтению депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас предложили комплекс поправок, в том числе запрет на публикацию в любом виде особых мнений судей КС по поводу решений КС. Кроме того, парламентарии предложили запретить судьям также «критиковать в какой бы то ни было форме решения», которые КС уже принял.
Принятие решений в КС коллегиальное, при их подготовке все высказываются, приводится вся аргументация, напомнил Крашенинников, отвечая на критику оппозиционных депутатов на заседании Госдумы 21 октября: «После принятия коллегиального решения выносится данный документ, и надо сказать, что, в отличие от других судебных решений, это решение окончательное, оно не подлежит обжалованию». Запрет на обнародование особого мнения судей нужен «для избежания политизации конституционного процесса», объяснил Крашенинников: «Это единственное, для чего он нужен».
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что особое мнение запрещают судьям не в уголовном процессе, где может быть тайна, связанная с личностью человека, с безопасностью. Он предупредил коллег, что тем из них, кто будет назначен представителем Госдумы в КС, также будет запрещено что-либо комментировать. «И вот эти все [изменения] проходят под эгидой того, что мы приводим все в соответствие с Конституцией. Где в Конституции об этом было написано?!» – возмутился депутат. В Конституции написано, что разбирательства во всех судах открытые и гласные, за исключением определенных случаев, напомнил Иванов: «Но какие здесь определенные случаи, когда мы определяем, соответствует Конституции законодательная норма или не соответствует? Это полная узурпация власти».
Поправки также изменяют порядок назначения председателя КС и двух его заместителей: сейчас президент выбирает их, а Совет Федерации утверждает, но только из числа судей КС. Теперь можно будет выбирать не только из числа судей КС. Клишас заявил газете «Коммерсантъ», что новая норма, касающаяся порядка назначения председателя КС и его заместителей, не отменяет других требований к кандидату на должность судьи КС. Согласно закону судьей КС может быть назначен гражданин РФ не моложе 40 лет с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области права. Однако из текста поправок Клишаса и Крашенинникова прямо не следует, что требования для судей КС распространяются и на их руководителей, назначаемых не из их числа.
Опрошенные «Ведомостями» юристы с Клишасом согласны: описанные в законе требования к судьям КС будут распространяться и на вновь назначенных руководителей суда. «Клишас прав в том, что новые нормы не отменяют других требований к кандидату на должность судьи КС», – говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. С этим согласен и доктор юридических наук, бывший член президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский: «Это логично, если [на эти должности] будут выбирать кого-то из Совета безопасности или какого-то работника администрации [президента], то он должен соответствовать тем же критериям, что и все остальные судьи».
Вопрос «вызревания» подобной нормы, несомненно, имеет политическую составляющую и не имеет отношения к попыткам закрыть реальные пробелы действующего законодательства, отмечает Добрынин. «Президент хочет, как и во всем, иметь возможность юридического маневра, даже – и тем более – если это касается ключевых позиций в высшем судебном органе страны. Было бы странно, если бы эту возможность законодатели не положили на законодательную бумагу и оперативно не сделали законом. Вопрос теперь в фигуре, которая рано или поздно сменит [нынешнего председателя КС] Валерия Зорькина на этом тяжелом для него посту», – говорит собеседник «Ведомостей».
Те, кто готовил поправки, полагают, что власть должна быть еще более консолидированной, чем сейчас, считает Шаблинский. Это фактически означает отказ от принципа разделения властей, отмечает эксперт.