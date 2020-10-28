Администрация президента отобрала политиков по конкурсу

Администрация президента отобрала политиков по конкурсуСреди 49 победителей «Лидеров России» – политтехнологи, члены Общественной палаты и Совета по правам человека
Администрация президента (АП) завершила первый конкурс «Лидеры России. Политика». Победу в конкурсе одержали 49 человек. Среди победителей оказались кремлевские политтехнологи Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев, члены Общественной палаты Светлана Разворотнева и Юлия Оглоблина, члены президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов и Ирина Киркора, депутат фракции «Единая Россия» Денис Кравченко, глава совета депутатов Тверского района Москвы Якоб Якубович, участники Общероссийского народного фронта Олег Сирота и Игорь Кастюкевич, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, сын члена ЦИК Бориса Эбзеева, гендиректор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев и др.
Победитель конкурса Яков Якубович, выигравший в 2017 г. муниципальные выборы в Москве от «Яблока», заявил, что принял участие в конкурсе, чтобы получить связи и контакты, а также чтобы «проверить свои силы и посмотреть на тех, кто является политическими оппонентами»: «В каких-то моментах, может быть, согласиться с ними, а в каких-то – попробовать переубедить».
Из палок и скотча
Изначально финал конкурса планировался в мае, а осенью должны были провести уже второй конкурс, рассказывал «Ведомостям» собеседник в АП. Однако сроки проекта были сдвинуты из-за пандемии коронавируса.
Финал конкурса проходил в течение трех дней. В первый день финалисты участвовали в дебатах. Каждому участнику дали какой-то регион, за шесть минут они должны были рассказать о том, как видят программу его развития. После чего участники задавали ему вопросы, рассказывает человек, присутствовавший на финале. Во второй день, по его словам, были командные конкурсы. Участники делились на команды, проектировалась ситуация вроде той, что была в Екатеринбурге со строительством храма вместо сквера и последовавшими за этим протестами. Среди участников распределялись роли: городская администрация, экологи, народ. Выбирался модератор, который должен был сделать так, чтобы все договорились. На второй день конкурса участники выехали за город, во время поездки автобусы с участниками неожиданно останавливали и спрашивали, не могут ли подвезти рожающую женщину или помочь перевезти лекарства, если при этом они осознавали, что могут опоздать на командные игры. Это тоже была проверка конкурсантов.
В третий день по схемам из палок и скотча будущие политики делали конструкцию, которая должна была заработать, – дважды она заработала с перебоями, один раз сразу. Все конкурсы оценивались командой психологов и самими участниками.
Бонусы
Некоторые из победителей конкурса могут пойти кандидатами на выборы в Госдуму в 2021 г., не исключал первый замруководителя АП Сергей Кириенко, когда конкурс только начинался – еще в феврале. Он говорил, что проект рассчитан на людей, которые захотят в следующем году участвовать в выборах в Госдуму и в выборах в заксобрания. Кроме того, они получат себе в наставники политического деятеля и смогут пройти обучение по специальной программе в Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Финалисты конкурса уже указали несколько наставников, с которыми хотели бы сотрудничать. Победитель конкурса Яков Якубович, выигравший в 2017 г. муниципальные выборы в Москве от «Яблока», заявил, что принял участие в конкурсе, чтобы получить связи и контакты, а также чтобы «проверить свои силы и посмотреть на тех, кто является политическими оппонентами»: «В каких-то моментах может быть согласиться с ними, а в каких-то попробовать переубедить»
По словам Якубовича, одним из возможных наставников он выбрал депутата Госдумы от КПРФ Олега Смолина «за феноменальную образованность и за то, что он за многие годы не потерял связь с людьми», других выбранных наставников он не назвал. Еще один победитель, политтехнолог Дмитрий Гусев говорит, что конкурс – «чемпионат России по политическому мастерству»: «Он дает возможность прокачать скиллы, научиться чему-то новому, посоревноваться, а также познакомиться с новыми людьми». По его словам, он задумывался о том, чтобы пойти на выборы в Госдуму, и не исключает, что конкурс в этом тоже может помочь.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сказал «Ведомостям», что решил стать наставником для конкурсантов, чтобы посмотреть на тех людей, которые видят для себя политическое будущее: «Мы уже общались на стадии полуфиналов и финала, это очень квалифицированные в своих областях люди». Жуков говорит, что наставники будут делиться своим политическим опытом с победителями конкурса.
Из 34 000 заявившихся на конкурс к дистанционному этапу допустили более 9000 человек, по его итогам 544 человека приняли участие в полуфиналах, финалистами стали 100 человек. Руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров говорил, что обучение на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС пройдёт с декабря 2020 по июнь 2021 года. Среди наставников конкурса — которых вице-спикеры Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, депутаты фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Александр Хинштейн, депутат КПРФ Олег Смолин, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, эсер Валерий Гартунг, сенаторы Анатолий Артамонов и Андрей Клишас и другие политики.
Конкурс позволяет его организаторам демонстрировать возможности влияния на кадровую политику, что значимо в аппаратном плане, иногда так можно легитимировать то или иное назначение, говоря, что кандидат участвовал в конкурсе, рассуждает политолог Михаил Виноградов. «Кроме того, дается моральное мотивирование участников, которые находятся в ожидании получения кода доступа к карьерному лифту. Также этот конкурс показывает руководству страны наличие большого количества амбициозных людей, которые связывают свои ожидания с существующей политической и управленческой конструкцией и лояльных ей», – добавляет эксперт.