Администрация президента отобрала политиков по конкурсу

Финал конкурса проходил в течение трех дней. В первый день финалисты участвовали в дебатах. Каждому участнику дали какой-то регион, за шесть минут они должны были рассказать о том, как видят программу его развития. После чего участники задавали ему вопросы, рассказывает человек, присутствовавший на финале. Во второй день, по его словам, были командные конкурсы. Участники делились на команды, проектировалась ситуация вроде той, что была в Екатеринбурге со строительством храма вместо сквера и последовавшими за этим протестами. Среди участников распределялись роли: городская администрация, экологи, народ. Выбирался модератор, который должен был сделать так, чтобы все договорились. На второй день конкурса участники выехали за город, во время поездки автобусы с участниками неожиданно останавливали и спрашивали, не могут ли подвезти рожающую женщину или помочь перевезти лекарства, если при этом они осознавали, что могут опоздать на командные игры. Это тоже была проверка конкурсантов.