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Казачий университет предложит Госдуме новые методы правозащиты

Аппарат нижней палаты заказал ему исследования в области прав человека
Константин Гликин
Студенты университета во время Молодежного казачьего круга /vk.com/mgutu

Аппарат Госдумы объявил два конкурса в области исследования защиты прав человека, оба выиграл Московский государственный университет технологий и управления (МГУТУ), который называют также Первым казачьим университетом. Комплексное исследование «законодательной базы и правоприменительной практики функционирования государственных институтов защиты прав человека» должно быть проведено до 30 декабря 2020 г., стоимость контракта – 1,705 млн руб. В Госдуме ждут от Казачьего университета, что он проведет «анализ методов и форм осуществления защиты прав человека» в России и выработает рекомендации по «совершенствованию законодательного регулирования» этой сферы, следует из информации на портале госзакупок. В частности, МГУТУ должен подготовить предложения «по изменению статуса и полномочий государственных институтов по защите прав человека».

«Если мы хотим говорить о правах человека серьезно, а не в порядке отработки какого-то там гранта или создания видимости, мы должны понимать, что качественные исследования должны иметь комплексный характер», – говорит член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин. В таком исследовании, по его мнению, должны принимать участие деятели науки, правозащитники, адвокаты, профильные депутаты, представители уязвимых категорий граждан, в том числе заключенные и инвалиды.

Ректором МГУТУ, которому заказано исследование, с 2008 г. является бывший депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Иванова, она входит в совет при президенте России по делам казачества. С 2010 г. МГУТУ начал «целевую подготовку специалистов из числа казачества», в 2014 г. получил второе название – Первый казачий университет. На его сайте сообщается, что он готовит профессионалов в пищевых производствах, передает навыки и знания для разработки рецептур, технологических линий, инноваций и экспериментов в индустрии питания для развития отрасли и открытия своего бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных