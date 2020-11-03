Казачий университет предложит Госдуме новые методы правозащиты

Аппарат Госдумы объявил два конкурса в области исследования защиты прав человека, оба выиграл Московский государственный университет технологий и управления (МГУТУ), который называют также Первым казачьим университетом. Комплексное исследование «законодательной базы и правоприменительной практики функционирования государственных институтов защиты прав человека» должно быть проведено до 30 декабря 2020 г., стоимость контракта – 1,705 млн руб. В Госдуме ждут от Казачьего университета, что он проведет «анализ методов и форм осуществления защиты прав человека» в России и выработает рекомендации по «совершенствованию законодательного регулирования» этой сферы, следует из информации на портале госзакупок. В частности, МГУТУ должен подготовить предложения «по изменению статуса и полномочий государственных институтов по защите прав человека».