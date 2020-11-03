Казачий университет предложит Госдуме новые методы правозащиты

Казачий университет предложит Госдуме новые методы правозащитыАппарат нижней палаты заказал ему исследования в области прав человека
Аппарат Госдумы объявил два конкурса в области исследования защиты прав человека, оба выиграл Московский государственный университет технологий и управления (МГУТУ), который называют также Первым казачьим университетом. Комплексное исследование «законодательной базы и правоприменительной практики функционирования государственных институтов защиты прав человека» должно быть проведено до 30 декабря 2020 г., стоимость контракта – 1,705 млн руб. В Госдуме ждут от Казачьего университета, что он проведет «анализ методов и форм осуществления защиты прав человека» в России и выработает рекомендации по «совершенствованию законодательного регулирования» этой сферы, следует из информации на портале госзакупок. В частности, МГУТУ должен подготовить предложения «по изменению статуса и полномочий государственных институтов по защите прав человека».
«Если мы хотим говорить о правах человека серьезно, а не в порядке отработки какого-то там гранта или создания видимости, мы должны понимать, что качественные исследования должны иметь комплексный характер», – говорит член президентского совета по правам человека Андрей Бабушкин. В таком исследовании, по его мнению, должны принимать участие деятели науки, правозащитники, адвокаты, профильные депутаты, представители уязвимых категорий граждан, в том числе заключенные и инвалиды.
Ректором МГУТУ, которому заказано исследование, с 2008 г. является бывший депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Иванова, она входит в совет при президенте России по делам казачества. С 2010 г. МГУТУ начал «целевую подготовку специалистов из числа казачества», в 2014 г. получил второе название – Первый казачий университет. На его сайте сообщается, что он готовит профессионалов в пищевых производствах, передает навыки и знания для разработки рецептур, технологических линий, инноваций и экспериментов в индустрии питания для развития отрасли и открытия своего бизнеса.