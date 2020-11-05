Вячеслав Володин будет участвовать в парламентских выборах в 2021 году

В 2011 г. председатель Госдумы IV и V созывов Борис Грызлов тоже баллотировался в депутаты по списку «Единой России» (возглавлял региональную группу по Тульской области), но уже после выборов объявил, что отказывается от мандата. Аналогичная ситуация была и с Сергеем Нарышкиным, который в декабре 2011 г. перешел с поста руководителя АП на место спикера Госдумы VI созыва (на выборах возглавлял региональную группу по Ленобласти). Он отработал созыв и снова пошел на выборы депутатов Госдумы. Об отказе от мандата Нарышкин заявил только после выборов и личной встречи с президентом, который предложил возглавить ему Службу внешней разведки. Путин тогда подчеркивал, что Нарышкин не планировал отказываться от депутатской работы.