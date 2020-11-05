Вячеслав Володин будет участвовать в парламентских выборах в 2021 году

Вячеслав Володин будет участвовать в парламентских выборах в 2021 годуТогда он останется председателем Госдумы и в новом созыве
Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет выдвигаться от «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к руководству Госдумы, и еще один человек в Госдуме.
Место для председателя
Пока окончательно не решен вопрос, пойдет ли Володин по списку, возглавив региональную группу, или по одномандатному округу в Саратовской области, сам Володин готов к любому из вариантов и активно ведет работу в регионе, говорит один из собеседников «Ведомостей». В частности, Володин был в регионе на прошлой неделе и планирует поехать туда 5 ноября. Собеседник в Госдуме сказал, что уже планируются мероприятия с участием Володина на вторую половину 2021 г., например, в ноябре – совещание спикеров парламентов стран Евразии.
В пресс-службе Госдумы не ответили на вопросы «Ведомостей», идет ли Володин на выборы и останется ли он спикером Госдумы в новом созыве.
26 октября президент Владимир Путин встречался с Володиным. После встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что была и закрытая часть встречи.
На вопрос, обсуждались ли на ней вопросы, касающиеся будущего Володина, Песков ответил, что не обладает «всем объемом информации, но совсем другие вопросы находились в центре внимания». В неформальной части встречи мог обсуждаться вопрос, останется ли Володин на посту председателя Госдумы и в новом созыве, говорили собеседники «Ведомостей» в Госдуме и собеседники, близкие к администрации президента (АП). 4 ноября Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», дал ли Путин Володину добро на продолжение работы в качестве спикера в новом, VIII созыве Госдумы.
Возможность для маневра
В 2011 г. председатель Госдумы IV и V созывов Борис Грызлов тоже баллотировался в депутаты по списку «Единой России» (возглавлял региональную группу по Тульской области), но уже после выборов объявил, что отказывается от мандата. Аналогичная ситуация была и с Сергеем Нарышкиным, который в декабре 2011 г. перешел с поста руководителя АП на место спикера Госдумы VI созыва (на выборах возглавлял региональную группу по Ленобласти). Он отработал созыв и снова пошел на выборы депутатов Госдумы. Об отказе от мандата Нарышкин заявил только после выборов и личной встречи с президентом, который предложил возглавить ему Службу внешней разведки. Путин тогда подчеркивал, что Нарышкин не планировал отказываться от депутатской работы.
Участие Володина в выборах в 2021 г., скорее всего, означает, что он останется председателем Госдумы и в новом созыве, говорят еще два собеседника в Госдуме.
На смену Нарышкину в 2016 г. в качестве спикера Госдумы VII созыва пришел именно Володин: еще в качестве первого заместителя руководителя АП он пошел на выборы, возглавлял региональную группу по Волгоградской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской областям. В Кремле Володина в качестве куратора внутренней политики сменил в 2016 г. гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко.
Сейчас «Единая Россия» составляет списки кандидатов в депутаты Госдумы по округам, в этой работе участвуют руководство партии и АП, писали «Ведомости». Предвыборный съезд, на котором официально будут выдвинуты кандидаты партии, состоится после назначения думских выборов 2021 г. – предположительно в июне.
Среди депутатов, которые должны пойти на переизбрание, есть соратники Володина, в том числе лидер фракции единороссов Сергей Неверов и избранный от Саратовской области Николай Панков. Панков говорит, что он сейчас ведет работу в округе и ему с Володиным работать комфортно: «Я с ним работаю много лет и еще планирую много лет вместе работать». Неверов сказал «Ведомостям», что работает с Володиным с 2006 г.: «У меня с ним нормальные товарищеские и рабочие отношения, и я считаю его грамотным, талантливым и авторитетным руководителем».
Собеседник в «Единой России» говорил, что число кандидатов-одномандатников у партии может обновиться наполовину. «Новый созыв Думы сильно обновится, значительное обновление депутатского корпуса было всегда. Но нельзя делить депутатов на «володинских» и «неволодинских». Володин неоднократно говорил, что работает в повестке президента. И все депутаты должны будут работать именно в президентской повестке», – сказал собеседник, близкий к руководству Госдумы.
Чем запомнится созыв
Одним из начинаний Володина в Госдуме стала борьба за депутатскую дисциплину. Депутатам рекомендовано согласовывать со специальными советами во фракциях свои законодательные инициативы. Боролся Володин и с голосованием депутатов за соседей по столам в зале пленарок. Правда, эта борьба оказалась довольно формальной: даже за Володина голосовали в во время его отсутствия в нижней палате – в частности, в поддержку законопроекта о суверенном рунете. Одновременно Дума боролась с «законодательными завалами», законопроектами из прежних созывов: из 2020 осталось около 30 инициатив, которые не приняли и не отклонили.
Зато этот созыв в 2018 г. принял закон о повышении пенсионного возраста, ударивший по рейтингам всех институтов власти. В конце 2018 г. Володин заговорил о возможности изменения Конституции и продолжал периодически напоминать об этой идее в 2019 г. Тогда собеседники «Ведомостей» отмечали, что он готовит общественное мнение к возможным изменениям в Основной закон. В январе 2020 г. в послании Федеральному собранию Путин объявил о внесении поправок в Конституцию. В марте 2020 г. Госдума приняла закон о поправке в Конституцию, одной из ключевых стала поправка депутата Валентины Терешковой, которая обнулила президентские сроки.
«В Думе нынешнего созыва стало меньше депутатских инициатив ради пиара или хайпа. Более плотной стала совместная работа парламента и правительства, что важно, учитывая новые конституционные нормы по взаимодействию ветвей власти и формированию правительства», – говорит руководитель фонда ИСЭПИ, бывший советник Володина Дмитрий Бадовский. Кроме того, выстроен диалог между фракциями парламента, а по многим стратегически важным для страны вопросам они голосуют солидарно, указывает Бадовский: «Уровень одобрения деятельности Думы пусть и не кардинально, но в среднем выше, чем осенью 2016 г., когда нынешний созыв начинал работать». Итоговый баланс оценок в пользу нынешнего руководства парламента и продолжения его работы, считает Бадовский: «Тем более новый состав Госдумы в следующем году довольно сильно обновится, тем важнее сохранить высокий уровень организации работы Думы, что только поможет новым депутатам быстрее адаптироваться в парламентской работе».
Возможно, судьба Володина обсуждалась на встрече с президентом и не исключен вариант, что он останется спикером, хотя до выборов еще почти год и многое может измениться, отмечает политолог Алексей Макаркин. В пользу этого может говорить и то, как работала Госдума в этом созыве, считает эксперт: «В этом созыве Дума приняла непростые законы – вроде реновации и пенсионной реформы, но оба удалось провести без скандалов и с парламентскими слушаниями, а не как это было в 2004 г., когда проводилась монетизация льгот: тогда депутаты объявили голодовку.
Провести через Думу с конституционным большинством «Единой России» можно все, что угодно, но это можно сделать по-разному: со скандалами со стороны оппозиции или спокойно в управляемом режиме». Понятно, что список кандидатов от «Единой России» будет формироваться новым внутриполитическим блоком Кремля, но это неважно, поскольку есть определенные правила игры, говорит Макаркин: «Есть фракционная дисциплина, а те, кто из нее выбивается, – как в этом созыве Наталья Поклонская или Вячеслав Лысаков – лишаются своих постов». Проблемой в новом созыве может стать коммуникация с оппозицией в случае роста протестных настроений, но здесь как раз может помочь опыт, который был использован при рассмотрении законопроектов о пенсионной реформе и реновации, добавляет он.