Милонов заявил о планах участвовать в выборах в Госдуму

Заместитель секретаря генсовета партии «Единой России» Сергей Перминов пояснил «Ведомостям», что окончательный список кандидатов будет утвержден по результатам праймериз. Модель внутрипартийных выборов утвердят позже. Будет она открытой (когда за кандидатов могут голосовать все избиратели) или закрытой (голосуют только члены партии) – решит федеральное руководство. «Как технически будут проходить праймериз в 2021 г., будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы готовимся проводить праймериз как по полностью цифровой, так и по совмещенной схеме», – сказал Перминов. По его словам, механизм праймериз скорее всего будет запущен в марте 2021 г., а голосование по кандидатам пройдет в последнюю декаду мая.