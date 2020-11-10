Милонов заявил о планах участвовать в выборах в Госдуму

Милонов заявил о планах участвовать в выборах в ГосдумуДепутат намерен баллотироваться на выборах 2021 года по одномандатному округу
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Ведомостям» о готовности баллотироваться в Госдуму по одномандатному округу № 218 (Южный), в котором он победил четыре года назад.
«Но выдвигает кандидатов партия, окончательное решение оформляется на съезде "Единой России"», – сказал Милонов.
«Единая Россия» отобрала первую группу действующих депутатов-одномандатников, которые имеют высокие шансы на переизбрание в Госдуму в одномандатных округах, об этом стало известно 22 октября. В список вошел 71 человек, в том числе Милонов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже передал список председателю партии Дмитрию Медведеву.
Милонов – один из авторов закона Петербурга об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии. Став депутатом Госдумы в 2016 г., он неоднократно выдвигал резонансные инициативы и законопроекты – от маркировки астрологических прогнозов до введения отметок в паспорте «лицо нетрадиционной сексуальной ориентации».
Собеседник «Ведомостей» из петербургского регионального отделения «Единой России» говорит, что последние три года Милонов находится в конфликте с секретарем отделения, спикером Законодательного собрания Петербурга Вячеславом Макаровым. Однако это не должно помешать Милонову: персоналии кандидатов в депутаты Госдумы согласовывает федеральное руководство партии, региональное отделение может лишь консультировать.
Заместитель секретаря генсовета партии «Единой России» Сергей Перминов пояснил «Ведомостям», что окончательный список кандидатов будет утвержден по результатам праймериз. Модель внутрипартийных выборов утвердят позже. Будет она открытой (когда за кандидатов могут голосовать все избиратели) или закрытой (голосуют только члены партии) – решит федеральное руководство. «Как технически будут проходить праймериз в 2021 г., будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы готовимся проводить праймериз как по полностью цифровой, так и по совмещенной схеме», – сказал Перминов. По его словам, механизм праймериз скорее всего будет запущен в марте 2021 г., а голосование по кандидатам пройдет в последнюю декаду мая.
Милонов говорит, что готов как к внутрипартийной, так и внепартийной конкуренции. На прошлых выборах он получил в своем округе 34% голосов. Его ближайшими преследователями были кандидаты от «Справедливой России» Алексей Ковалев (14%) «Партии роста» Дмитрий Павлов (10%). Писатель-коммунист Герман Садулаев набрал 7,37% голосов.
Региональные отделения «Справедливой России» и «Партии роста» сообщили «Ведомостям», что пока не определились с кандидатом в этот одномандатный округ. В «Яблоке» заявили, что Милонова без конкурента не оставят.