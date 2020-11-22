Дональд Трамп проигрывает суды и пересчет голосов

В Пенсильвании действующему президенту также не удалось добиться успеха – суд не нашел оснований для пересмотра результатов. 22 ноября судья Мэтью Бранн в федеральном окружном суде в Уильямспорте назвал аргументы команды Трампа «безосновательными и спекулятивными» и заявил, что не вправе лишать права голоса даже одного избирателя.