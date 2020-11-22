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Дональд Трамп проигрывает суды и пересчет голосов

Но продолжает цепляться за власть, чтобы навредить Джо Байдену
Глеб Мишутин
Susan Walsh / AP

Президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты президентских выборов, согласно которым новым хозяином Белого дома станет демократ Джо Байден. 22 ноября юристы Трампа подали иск в штате Джорджия. В распространенном заявлении они требуют повторного «честного пересчета голосов» и сопоставления подписей избирателей. Ранее в штате уже проводился ручной пересчет голосов, который засвидетельствовал победу Байдена.

В Пенсильвании действующему президенту также не удалось добиться успеха – суд не нашел оснований для пересмотра результатов. 22 ноября судья Мэтью Бранн в федеральном окружном суде в Уильямспорте назвал аргументы команды Трампа «безосновательными и спекулятивными» и заявил, что не вправе лишать права голоса даже одного избирателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных