Дональд Трамп проигрывает суды и пересчет голосов

Дональд Трамп проигрывает суды и пересчет голосовНо продолжает цепляться за власть, чтобы навредить Джо Байдену
Президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать результаты президентских выборов, согласно которым новым хозяином Белого дома станет демократ Джо Байден. 22 ноября юристы Трампа подали иск в штате Джорджия. В распространенном заявлении они требуют повторного «честного пересчета голосов» и сопоставления подписей избирателей. Ранее в штате уже проводился ручной пересчет голосов, который засвидетельствовал победу Байдена.
В Пенсильвании действующему президенту также не удалось добиться успеха – суд не нашел оснований для пересмотра результатов. 22 ноября судья Мэтью Бранн в федеральном окружном суде в Уильямспорте назвал аргументы команды Трампа «безосновательными и спекулятивными» и заявил, что не вправе лишать права голоса даже одного избирателя.