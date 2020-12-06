Захар Прилепин объявил об объединении левопатриотических сил

Захар Прилепин объявил об объединении левопатриотических силА ЛДПР 14 декабря даст предвыборные установки активу
14 декабря ЛДПР проведет партийный съезд, рассказал «Ведомостям» источник в руководстве партии. Перед партийным активом поставят задачи накануне предвыборного 2021 года. Мероприятие фактически совместят с днем рождения ЛДПР (13 декабря), сказали в партии. «Для активистов из регионов будет организована трансляция, в зале будет гарантирована социальная дистанция и тесты на коронавирус», – сообщил собеседник.
Созданная в феврале 2020 г. партия Захара Прилепина «За правду», в свою очередь, провела 5 декабря конференцию, которая частично прошла по видеосвязи. Пришедшим на саму конференцию дарили книгу Прилепина «Имя рек» с автографом и маски с эмблемой партии. Во время конференции, которая была посвящена созданию платформы для объединения левопатриотических сил, участников развлекал музыкант Джанго.
«Этот процесс [сплочения левопатриотических сил] уже начался, и сегодня мы об этом будем говорить. Но нельзя объединяться просто так, для этого нужны платформа, идеологические принципы», – заявил открывший конференцию секретарь центрального комитета партии Николай Новичков. Прилепин, в свою очередь, сказал, что в период пандемии в российском обществе возрос «запрос на социализм», а многие политики и общественные деятели «полевели». По его мнению, актуализировалась тема внедрения левых идей в государственную политику, поэтому необходимо объединение партий на этом фланге. Власти уходят от политики сближения с Западом, этим нужно пользоваться, потому что сами власти разрабатывают планы по смене экономической стратегии в пользу более социально ориентированной, отметил он.
В конце ноября о присоединении к партии объявило движение «Патриоты великого Отечества» писателя Николая Старикова. Он заявил на конференции, что «правильный образ будущего должен базироваться на социальной стабильности и справедливости». Выступал также сопредседатель движения «Национально-патриотические силы России» Юрий Болдырев. Болдырев ранее сотрудничал с КПРФ, после того как Павел Грудинин не выиграл президентские выборы в 2018 г., он «ищет себя и не общается с партией», сказал собеседник в КПРФ.
«До 60% населения готовы голосовать за левые силы, поэтому никто никому не мешает [на выборах]», – заявил Прилепин. Объединять левых он хочет на базе 13 популистских идей, среди которых народная собственность на природные богатства, восстановление Госплана и цензуры, возможность присоединения к России Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Как сообщали «Ведомости» 30 ноября, администрация президента прорабатывала вариант объединения малых партий, включая «За правду», со «Справедливой Россией». Цель – «утилизировать небольшие партийные проекты», говорил источник в руководстве «Справедливой России». 6 ноября собеседник «Ведомостей» сказал, что планируется укрепление сотрудничества с рядом общественных организаций, партию могут «накачивать к выборам». По словам Новичкова, «За правду» готова «к широкому сотрудничеству, наши идеологические пункты мы направим и [лидеру «Справедливой России» Сергею] Миронову, и [лидеру КПРФ Геннадию] Зюганову».
Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков считает, что заявления со стороны любых новообразованных партий – это «претензии на раскол левого электората».
«Единственное, что партия «За правду» может дать «Справедливой России», – это то, что она не будет отнимать у нее голоса, – говорит политолог Алексей Макаркин. – По электорату они больше пересекаются с КПРФ». При этом партия (такая, как «Справедливая Россия») вряд ли будет делиться большим количеством мест в партсписках в случае объединения. Поэтому «За правду» продолжает самостоятельную кампанию с привлечением популярных личностей, допускает политолог.
Политолог Константин Комков считает, что объединение эсеров и партии Прилепина может быть взаимовыгодным, так как у «Справедливой России» есть сильный узнаваемый бренд в регионах, на который можно опереться. Кроме того, при проведении выборов в Госдуму важны не только идеологические моменты, но и партийная структура. «За правду» с этой точки зрения могла бы быть полезна «Справедливой России», чтобы закрыть проблемные регионы, например Белгородскую и Рязанскую области, где у Прилепина есть связи и рейтинг. Реальные решения о политических союзах могут быть позже – в феврале или марте, считает Комков.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов