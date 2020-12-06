Захар Прилепин объявил об объединении левопатриотических сил

«Этот процесс [сплочения левопатриотических сил] уже начался, и сегодня мы об этом будем говорить. Но нельзя объединяться просто так, для этого нужны платформа, идеологические принципы», – заявил открывший конференцию секретарь центрального комитета партии Николай Новичков. Прилепин, в свою очередь, сказал, что в период пандемии в российском обществе возрос «запрос на социализм», а многие политики и общественные деятели «полевели». По его мнению, актуализировалась тема внедрения левых идей в государственную политику, поэтому необходимо объединение партий на этом фланге. Власти уходят от политики сближения с Западом, этим нужно пользоваться, потому что сами власти разрабатывают планы по смене экономической стратегии в пользу более социально ориентированной, отметил он.